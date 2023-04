Sciopero treni Trenitalia Trenord oggi 14 aprile/ Stop di otto ore: info e orari

Comincerà fra meno di un’ora lo sciopero nazionale delle ferrovie e dei treni indetto per la giornata odierna, venerdì 14 aprile 2021. L’agitazione, promossa dalle organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Sml Fast Confsal e Orsa Ferrovie, durerà otto ore, fino alle ore 17:00, di conseguenza non dovrebbe creare problemi eccessivi tenendo conto che le fasce più calde, il mattino fra le 7 e le 9, e la sera dopo le 17:00, saranno garantite. Attraverso una nota i sindacati, alla fine del mese di marzo, avevano spiegato che lo sciopero di oggi delle ferrovie, sarebbe stato “inevitabile”.

Gli stessi sindacalisti argomentavano dicendo: “Abbiamo assistito ad un ulteriore e progressivo inasprimento dei turni e ad uno scadimento dei connessi aspetti logistici. In particolare, si sono acuite le criticità legate al diritto al pasto, anche a causa di un aumento dei costi che grava quotidianamente su un personale che lavora su turni aciclici e a cui, lo ricordiamo, non è consentito scegliere quando e dove fruire della refezione”. Nel mirino anche le manutenzioni, che secondo i sindacati sono insufficienti: “Le attività manutentive nelle officine di Trenitalia devono essere sostenute dall’inserimento di nuove risorse, da importanti rientri di attività oggi in appalto e dal rilancio degli investimenti infrastrutturali e tecnologici degli impianti”.

SCIOPERO TRENI TRENITALIA E TRENORD: GLI ORARI DI MILANO

A Milano e in Lombardia previsto anche lo sciopero di Trenord, i treni locali, così come da manifestazione indetta dai sindacati Usb lavoro privato, Sgb e Cub trasporti. Anche in questo caso i convogli regionali si fermeranno per otto ore, precisamente dalle ore 9 alle 17, così come fatto sapere dall’azienda che gestisce i treni.

La società di piazzale Cadorna ha specificato: “Si segnala che in analoghe circostanze le adesioni non sono state significative. Non si prevedono, pertanto, interruzioni della circolazione ferroviaria in Lombardia. Eventuali cancellazioni saranno tempestivamente comunicate”. Per conoscere la situazione dei treni ed eventuali blocchi vi consigliamo comunque di controllare i siti e i social ufficiali di ferrovie dello stato e Trenord.

