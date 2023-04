Sciopero Trenitalia 14 aprile/ Stop dalle 9 alle 17: i possibili disagi

Nuovo sciopero Trenitalia venerdì 14 aprile. Lo stop dei dipendenti si terrà dalle ore 9 alle 17. L’agitazione è stata proclamata a livello nazionale ed era stata sospesa per i ponti di Pasqua e del 25 aprile prossimo. Saranno vari i disagi ma allo stesso tempo, come di consueto, verranno garantite alcune fasce. Lo sciopero è stato indetto dalle sigle Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Orsa Ferrovie e Fast Confsal e riguarda lo scadimento delle condizioni di lavoro per i ferrovieri, gli addetti alle pulizie e alla ristorazione e i servizi in appalto.

In una nota congiunta, i sindacati fanno sapere che “È necessario riprendere un confronto serio finalizzato a risolvere le criticità per le lavoratrici e i lavoratori di Trenitalia. Infatti, “dalla fine della pandemia di fatto sono andate a peggiorare le condizioni di lavoro sia dei ferrovieri che degli addetti delle ditte appaltatrici di pulizia e di ristorazione”.

Le motivazioni dello sciopero

Lo sciopero dei dipendenti Trenitalia aveva preso forma a fine marzo. All’attenzione della società erano state portate “criticità legate al diritto al pasto, anche a causa di un aumento dei costi che grava quotidianamente su un personale che lavora su turni aciclici e a cui, lo ricordiamo, non è consentito scegliere quando e dove fruire della refezione”. Inoltre, non sono mancate le proteste sull’inasprimento dei turni e sulla carenza nelle manutenzioni degli impianti.

Sul sito ufficiale di Trenitalia è disponibile una pagina aggiornata in tempo reale con i treni garantiti in caso di sciopero. L’azienda. In merito allo scoperto del 14 aprile, l’azienda fa sapere che “i treni possono subire cancellazioni o variazioni” e “lo sciopero può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione”. Venerdì 14 aprile si terrà anche lo sciopero di Trenord, ma il servizio aeroportuale sarà comunque garantito con gli “autobus a Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto per i soli collegamenti aeroportuali tra ‘Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto’, autobus a Stabio e Malpensa Aeroporto per garantire il collegamento aeroportuale S50 ‘Malpensa Aeroporto – Stabio”.

