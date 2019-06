Sciopero treni Trenord, oggi 7 giugno 2019/ Situazione in tempo reale dei convogli

Sciopero dei treni di Trenord e Malpensa Express previsto per oggi, venerdì 7 giugno 2019. Dalle ore 9:00 di questa mattina è scattata l’agitazione, che durerà fino alle 17:00. Per scoprire la situazione in tempo reale dei vari treni ci aiutiamo con il sito ufficiale di Trenord, che fornisce notizie dettagliate in merito alle proprie tratte. Al momento tutti i treni viaggiano regolarmente, quindi non sembrerebbero esservi disagi eccessivi per i viaggiatori, in particolare lavoratori e studenti che si dirigono verso i capoluoghi di provincia delle regioni del nord. Vi sono comunque delle eccezioni, che ora vi elencheremo nel dettaglio. Per quanto riguarda i due treni Saronno-Albairate delle 11:05 e Albairate-Saronno delle 9:08, subiranno un cambiamento di partenza-capolinea: il primo partirà infatti da Monza alle 11:47, mentre il secondo terminerà la propria corsa a Monza e non a Saronno. Stessa situazione per il Porto Ceresio-Milano Porta Garibaldi delle 12:28 e per il Milano Porta Garibaldi-Porto Ceresio delle ore 9:23. Il primo partirà da Varese alle ore 11:36 mentre il secondo chiuderà la sua corsa a Varese. Infine, per quanto riguarda il treno partito da Treviglio alle ore 8:10 con destinazione Varese, viaggia con un ritardo di 38 minuti e terminerà la sua corsa presso la stazione di Milano Certosa. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

SCIOPERO TRENI TRENORD, OGGI 7 GIUGNO 2019: LA SITUAZIONE

E’ scattato da circa quaranta minuti lo sciopero dei treni di Trenord e Malpensa Express. Dalle ore 9:00 fino alle ore 16:59 di questa sera, numerosi convogli potrebbero subire rallentamenti o cancellazioni. Andiamo a scoprire la situazione in tempo reale, aiutandoci con il sito ufficiale di Trenord, che pubblica in tempo reale gli aggiornamenti delle varie tratte. Questi sono i principali disagi attualmente in corso, anche se non è ben chiaro se collegati allo sciopero indetto oggi, o ad altri problemi tecnic/guasti. I treni 23012 (Treviglio-Varese), 24115 (Saronno-Albairate), 5315 (Porto Ceresio-Milano Porta Garibaldi), 20208 (Milano Rogoredo-Meda), e infine, 23014 (Treviglio-Varese), termineranno anzitempo le proprie corse e rispettivamente a Busto Arsizio, Milano Greco Pirelli, Varese, Seveso e Milano Certosa. Solamente per il Milano Rogoredo Meda è previsto un servizio di bus sostitutivi che porterà i passeggeri da Seveso a Meda. Vi consigliamo di consultare con frequenza il sito ufficiale di Trenord per scoprire la situazione in tempo reale delle varie tratte. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

SCIOPERO TRENI TRENORD OGGI 7 GIUGNO 2019

Sciopero dei treni previsto quest’oggi in particolare in Lombardia. Fra i convogli che potrebbero subire ritardi o cancellazioni, vi sono anche quelli di Trenord, azienda che copre parte delle province di Milano, Como, Lecco, Piacenza, Cremona, Bergamo, Brescia, Mantova, Alessandria, Pavia e molte altre città del nord Italia. Attualmente non si registrano disagi in quanto dalle ore 6:00 di stamane, venerdì 7 giugno, fino alle ore 9:00, è prevista la cosiddetta fascia di garanzia, quella cioè in cui i treni devono circolare per forza per agevolare i lavoratori pendolari e gli studenti. Viaggeranno regolarmente quindi i treni che partiranno prima delle ore 9:00 dal capolinea, e che arriveranno alla stazione finale entro e non oltre le 10:00. Lo sciopero inizierà fra circa 40 minuti, alle ore 9:00, e durerà fino alle ore 17:00, periodo durante il quale i viaggiatori potrebbero subire numerosi disagi. Garantiti anche i treni dalle 18:00 alle 21:00. Per quanto riguarda i collegamenti fra la stazione di Milano Cadorna e quella di Malpensa Aeroporto, saranno istituiti dei bus sostitutivi con partenza da via Paleocapa 1. Si consiglia i signori viaggiatori di consultare la situazione in tempo reale dei treni di Trenord cliccando su questo indirizzo. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

SCIOPERO TRENI OGGI 7 GIUGNO 2019

Sciopero 7 giugno 2019: quella di domani sarà una giornata di disagi per il trasporto ferroviario, ma più a livello lombardo che nazionale. I treni di Trenord e Malpensa Express potrebbero subire ritardi, variazioni e cancellazioni infatti in Lombardia, mentre circoleranno regolarmente le Frecce di Trenitalia. Dunque, non è prevista alcuna ripercussione per i treni nazionali. Sono assicurati tutti i convogli che trovate elencati nell’apposita tabella dei treni previsti in caso di sciopero: è consultabile sull’Orario ufficiale di Trenitalia e sul sito web ufficiale dell’azienda. Per i treni regionali invece i collegamenti a maggior traffico viaggiatori saranno regolari, ma secondo Fs potrebbero esserci leggere modifiche al programma dei treni. Come riportato da Il Giorno, sarà infine assicurato il collegamento fra Roma Termini e l’aeroporto internazionale Leonardo da Vinci di Fiumicino. (agg. di Silvana Palazzo)

SCIOPERO 7 GIUGNO 2019 DEI TRENI: INFO E ORARI

Lo sciopero dei treni Trenord rischia di paralizzare per la giornata di domani, venerdì 7 giugno 2019, parte del trasporto ferroviario della Lombardia e di tutto il centro nord: l’organizzazione sindacale Orse Ferrovie ha indetto uno sciopero generale in tutta Trenord su treni regionali, suburbani e a lunga percorrenza finanche ai servizio di Malpensa Express tra l’aeroporto e la Stazione Centrale di Milano. Non sono coinvolte le fasce di garanzia, ma nonostante ciò per tutti i passeggeri sarà opportuno prendere le corrette precauzioni per non ritrovarsi “incastrati” nei disagi dell’ennesimo sciopero indetto di venerdì. Per quanto riguarda i treni di Trenord ci potranno essere ritardi e cancellazioni fra le 9 e le 17: come segnala però la stessa azienda di trasporti regionali, le fasce orarie di garanzia, dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21, non sono coinvolte dallo sciopero.

SCIOPERO 7 GIUGNO 2019 DEI TRENI: TRENORD KO

Per l’intera giornata di domani, viaggeranno i treni che hanno orario di partenza dalla stazione di origine prima delle ore 9 e con destinazione finale entro le ore 10: così annuncia Trenord aggiungendo come potrebbero essere interessati anche «i collegamenti aeroportuali: sono previsti autobus (no-stop) per l’eventuale sostituzione delle corse non effettuate tra Milano Cadorna (in partenza da via Paleocapa, 1) e Malpensa Aeroporto e tra Malpensa Aeroporto e Stabio». Trenord ko, ma lo sciopero di domani quantomeno non coinvolgerà le Frecce di Trenitalia in Lombardia e in tutto il centro nord: sono assicurati tutti i convogli elencati dalla tabella degli scioperi e in generale non ci dovrebbero essere rivendicazioni sindacali per altri servizi fuori dalla Lombardia.



