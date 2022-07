Sclerosi multipla, malattia di Georgette Polizzi/ “Colpisce sistema nervoso centrale”

Georgette Polizzi e la sclerosi multipla

La sclerosi multipla è la malattia di cui soffre Georgette Polizzi: si tratta di una malattia neurodegenerativa che colpisce il sistema nervoso centrale. E’ una malattia complessa e imprevedibile, ma non è contagiosa né mortale. Con il passare degli anni e grazie ai trattamenti e ai progressi della scienza, oggi le persone ammalate di sclerosi multipla possono mantenere una buona qualità di vita con un’aspettativa non distante da chi non riceve questa diagnosi. Ma in cosa consiste? E’ caratterizzata da una reazione anomala delle difese immunitarie che attaccano alcuni componenti del sistema nervoso centrale scambiandoli per agenti estranei, per questo rientra tra le patologie autoimmuni.

La vita di Georgette Polizzi è cambiata dalla sera alla mattina come ha raccontato: “mi sono ritrovata prigioniera del mio corpo, ero paralizzata dal collo in giù. Mi sono ammalata, di sclerosi multipla. Questa malattia si presenta in modi molto diversi, è differente da persona a persona, ed è invisibile. Questa è la cosa più brutta, perchè nessuno lo vede, però, tu, dentro, sul tuo corpo, lo senti, lo provi. Con me si è presentata molto tosta, perchè mi ha impedito di muovermi. Soltanto con la forza di volontà ce l’ho fatta, sono tornata a camminare e a fare tutto quello che ho sempre fatto”.

Georgette Polizzi: “la sclerosi multipla oggi la vivo come una compagna”

Per Georgette Polizzi non è stato semplice accettare di avere la sclerosi multipla. Proprio la ex concorrente di Temptation Island ha raccontato: “ho pianto dalle sei del mattino, fino alle nove di sera, senza fermarmi. Ero in ospedale, sono arrivati, e mi hanno portato questa carrozzina per tetraplegici. Non riuscivo a capacitarmi, non riuscivo a crederci… ho pianto tutto il giorno. Ti cambia la vita, ma non tanto per me, ma molto di più per Davide. Mi chiedevo ‘come farà lui, a spingere questa carrozzina, a portarmi in giro, a lavarmi’. E quindi, sono tornata a camminare, a fare quello che faccio oggi, per lui, perchè non se lo meritava”.

Una malattia autoimmune che molte volte fa cadere nella depressione, ma la Polizzi esorta tutti a non arrendersi mai: “quando ti ammali di sclerosi multipla sei obbligatoriamente costretto a fare un percorso, anche con una consulenza psicologica. Io quello che dico a tutte le persone malate di sclerosi, è di viverla come una compagna. Di non abbattersi, perché con le malattie autoimmuni quando ci si abbatte, il sistema immunitario si abbassa e succede l’irreparabile. Bisogna cercare di vivere in maniera diversa”.











