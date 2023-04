SCOIATTOLO NERO E’ VALERIA MARINI, IL CANTANTE MASCHERATO 2023/ Fisico da urlo e…

Scoiattolo Nero eliminato dal Cantante Mascherato 2023: era Valeria Marini!

Scoiattolo Nero è ufficialmente eliminato dal Cantante Mascherato 2023. E’ questa la volontà del popolo social, che salva Stella e condanna invece all’eliminazione il personaggio dello Scoiattolo. Il concorrente misterioso non accetta il verdetto e dice di non credere alle sue orecchie. Forse sperava di proseguire la sua avventura nello show di Milly, ma i giochi ormai sono fatti: termina l’avventura dello Scoiattolo Nero al Cantante Mascherato. Scende il sipario sul personaggio misterioso e si solleva il coro del pubblico in studio, che intona ‘giù la maschera’. Dopo la reclam arriva finalmente il verdetto: sotto la maschera c’è la mitica Valeria Marini! “Io ringrazio Milly Carlucci! Sono felice di essere stata qui questa sera… alla prossima puntata!”, il saluto di una Marini in splendida forma.

Prosegue la “caccia” allo Scoiattolo al Cantante Mascherato 2023. Chi si nasconde sotto la maschera? Questa sera, sabato 15 aprile, torna su Raiuno il consueto appuntamento con il programma di Milly Carlucci e vedremo se emergeranno nuovi indizi sulla vera identità di Scoiattolo. Nel corso di queste settimane si sono fatte diverse ipotesi sul simpatico personaggio, rifacendosi agli indizi che lo stesso concorrente ha diramato puntata dopo puntata. Il vip misterioso ha ammesso di sentirsi molto simile alla maschera che interpreta: “Perché è difficile prendermi”.

Dice anche di essere una persona pigra e permalosa, ma allo stesso tempo molto semplice e alla mano. Nel corso della sua vita ha fatto tante gare, pure sportive e qualcuna l’ha vinta. Tra i primi nomi avanzati dagli investigatori, c’è stato quello di Elisabetta Gregoraci, poi quello di Anna Falchi. Entrambe le ipotesi si sono però accartocciate a stretto giro.

Da Elisabetta Gregoraci ad Anna Falchi, ma tra i vip misteriosi che potrebbero nascondersi dentro lo Scoiattolo potrebbero esserci la conduttrice Alessia Marcuzzi e il famoso parrucchiere Federico Fashion Style. Almeno queste sono state alcune soluzioni proposte dai giurati del Cantante Mascherato. Nel corso delle settimane Christian De Sica e i colleghi della giuria hanno formulato altre ipotesi, chiamando in causa – tra gli altri – Eva Robin’s e Valeria Marini.

L’ultima idea, non troppo campata per aria e tutto sommato più che credibile, è quella che porta il nome di Adriana Volpe. Sarà l’ex opinionista del GF VIP ad interpretare la maschera dello Scoiattolo al Cantante mascherato? Non resta che metterci comodi per scoprirlo. Una nuova puntata sta per cominciare… .











