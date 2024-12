Il Volo – Tutti per uno: oggi in replica la terza serata dall’Arena di Verona

Oggi, sabato 14 dicembre 2024, in prima serata, torna l’appuntamento con la grande musica. Dopo la messa in onda delle prime due serate che hanno regalato alla rete buoni ascolti, questa sera, va in onda la terza ed ultima puntata de Il Volo – Tutti per uno, lo show organizzato all’Arena di Verona che celebra i 15 anni di carriera di Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto.

Caterina Abbattista e Roberto Obert, chi sono gli altri condannati nel caso Gloria Rosboch/ La ricostruzione

I tre ragazzi de Il Volo, dopo essersi incontrati nella trasmissione di Raiuno “Ti lascio una canzone”, non si sono più fermati dando il via ad una carriera straordinaria che, in 15 anni, gli ha regalato successi e riconoscimenti in tutto il mondo. Quella di questa sera è l’ultima serata dell’evento che si è tenuto lo scorso maggio all’Arena di Verona e che ha radunato sul palco grandi artisti e amici di Ignazio, Piero e Gianluca.

Nina Zilli, chi è il compagno Daniele Lazzarin / Come si sono conosciuti e un grande amore

Gli ospiti e la scaletta della terza serata de Il Volo – Tutti per uno

La terza serata de Il Volo – Tutti per uno si apre con Gianluca Ginoble, Ignazio Boschetto e Piero Barone che accolgono sul palco Max Pezzali. “Cantare le canzoni di Max Pezzali per me è un sogno che si avvera”, le parole di Piero dopo aver duettato con Pezzali. Spazio, poi, alla conduttrice della serata che è Eleonora Abbagnato. Sul palco, poi, arriva Nek che canta “Senza pietà”, brano di Anna Oxa.

E ancora: Riccardo Cocciante, Big Mama, Rose Villain. Sul palco, poi, arriva Enrico Brignano per il momento divertente per poi lasciare spazio a Nina Zilli.

Chi è Riccardo Cocciante/ "Bisogna tornare a raccontarsi e il live è sempre un gran bel momento di verità"

La scaletta della terza serata de Il Volo

Ecco la scaletta della terza serata de Il Volo – Tutti per uno

Who wants to live forever

Io che non vivo (senza te)

Nessun rimpianto

Gli anni

Eccoti

Come mai

My way

La donna è mobile

Caruso

Mamma

Senza pietà

La cura

Il tempo delle cattedrali

Bella senz’anima

Lontano dagli occhi, lontano dal cuore

Non pensare a me

Stella gemella

La sera dei miracoli

Hallelujah

Grande amore

Vedrai vedrai

Mi sono innamorato di te

Ciao amore ciao

Nessun dorma

Capolavoro

Rocketman

Opera

Come vedere in diretta streaming Il Volo – Tutti per uno

La terza ed ultima serata de Il Volo – Tutti per uno può essere visto in diretta televisiva, a partire dalle 21.30, su canale 5, al termine dell’appuntamento con Striscia la Notizia. Con Mediaset Infinity, invece, è possibile seguire la diretta streaming. Basta collegarsi al sito o scaricare l’apposita applicazione.