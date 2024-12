Rose Villain è una delle artiste protagoniste del programma Il Volo Tutti per Uno, show che andrà in onda in prima serata sabato 14 Novembre e che vedrà protagonisti alcuni dei principali artisti italiani, compresa anche Rose Villain. In tanti non lo sanno ma Rose Villain è sposata con SixPm, andiamo a conoscerlo meglio e vedere chi è il compagno della nota cantante.

Guillermo Mariotto lascia giuria di Ballando con le Stelle nel 2025?/ Futuro in bilico: dubbi sulla conferma

Sixpm è il nome d’arte di Andrea Ferrara, produttore di origini napoletane e marito della cantante Rose Villain. Nato nel 1988, Andrea ha sposato la donna il 23 Maggio 2022, i due si sono conosciuti in America ed insieme vivono a Brooklin. L’uomo è nato il 21 Marzo 1988 ed ha iniziato a produrre musica a soli 14 anni. Debuttò in un’esibizione con Elio e Le Storie tese quando aveva solo 17 anni.

Bianca Guaccero/ Dal monologo contro le fake news al primo incontro con Raffaella Carrà: "Quando mi chiamò.."

Per anni ha fatto parte dei 2nd Roof insieme a Pietro Miano ed i due hanno lavorato insieme fino al 2014 e solo l’anno dopo decise di cambiare vita. Nel 2015 si trasferi’ a New York dove iniziò a collaborare con Rose Villain quella che ora è diventata sua moglie. Ha ottenuto grandi successi con la moglie ma ha lavorato anche con leggende del calibro di Bob Sinclair e Robin Schulz. Nel 2021 è stato scelto come produttore di X-Factor.

Sixpm e Rose Villain, ecco come si sono conosciuti

La coppia inizialmente ha iniziato a lavorare insieme nel 2015 e quindi hanno prima lavorato e poi successivamente è esploso l’amore. I due sono molto legati e lei scrisse un bellissimo messaggio nel post sul proprio account Instagram. Ecco le sue parole nello specifico:

Rose Villain/ I sensi di colpa per la madre Fernanda morta di tumore: "Sono stata lontana e poi..."

“Grazie speciale a tutti gli amici e parenti che hanno attraversato l’Atlantico per condividere con noi una notte indimenticabile. E a te prometto che mi impegnerò a scrivere le più belle canzoni d’amore che il mondo abbia mai sentito, solo per poterle davvero dedicare”. In un’intervista a Radio Italia Rose ha raccontato di quando suo marito le fece da guida turistica:

“Ha noleggiato una vespa e mi ha fatto girare la città, il Lungomare e altre bellezze come Mergellina e Posillipo”, ha spiegato la donna. Un amore che non è sbocciato subito e lei durante il programma Vite Spericolate ha raccontato: “Il nostro primo bacio? Beh gliel’ho fatto sudare, ce lo siamo dati dopo ben sei mesi”, ha raccontato la donna divertita.