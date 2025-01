Dove è finita Daniela Ruggi? La giovane donna di Modena è sparita ufficialmente dallo scorso settembre 2024, e anche se è stata avvistata nella zona a fine ottobre, non torna nella sua abitazione da ormai 4 mesi. Alessandro Politi, inviato del programma di Rai Uno, ha parlato con una persona vicina a Daniela Ruggi, a cui avrebbe confidato che la donna era scappata per dei contrasti con i suoi famigliari: “Ho visto Sossio (presunto fidanzato ndr) fino al 23 novembre 2024, non si era allontanato a fine agosto per poi tornare, lui è stato sempre qui poi visto il freddo ha deciso di riavvicinarsi ai parenti nella zona di Napoli. Da fine agosto, inizio settembre, era in compagnia di Daniela Ruggi ed ho avuto modo di parlare con loro. Era con altri ragazzi e lei riferiva di essere scappata da casa per dei contrasti famigliari. Si era allontanata da casa per dei contrasti con mamma e sorella, ora non ricordo nello specifico. Lei riferiva che era in compagnia di questo Sossio e che avrebbe dormito nel parco Novi Sad di Modena”.

Deborah De Cicco, avvocato di Alberto, fratello di Daniela Ruggi, commenta tali parole dicendo: “La ragazza era solita fare delle fantasticherie sui rapporti con i famigliari. Non escludiamo che vi fosse qualche scambio di opinione sul suo stile di vita e che quindi Daniela ricevesse inviti a cambiare stili di vita da parte del fratello e forse di mamma e sorella. Le chiedevano di vivere in maniera decorosa ma lei era contraria e quindi andava a raccontare che i rapporti erano tesi. Per quanto ci riguarda era una enfatizzazione di Daniela Ruggi su questi presunti contrasti, ma non ritengo che vi fossero contrasti tali da determinare in lei un allontanamento, al punto che nell’ultima telefonata di cui abbia traccia, quella durante il ricovero, lei dice alla mamma che si sarebbero viste presto”.

DANIELA RUGGI, POLITI, LE PAROLE DELL’AVVOCATO DELLA MAMMA

Storie Italiane ha parlato anche con l’avvocato della mamma di Daniela Ruggi, che ha precisato: “Sembra di capire che nella sua stravagante modalità di vivere esternasse notizie che non trovano corrispondenza nella realtà per tutta una serie di ragioni. Quel 18 di settembre la mamma sente Daniela e si accorda per vedersi il successivo sabato mattina. Lo stesso pomeriggio si erano viste al pronto soccorso e si erano più volte sentite, quindi non emergono questi rapporti tesi. Da quel sabato mattina la famiglia di Daniela non ha più avuto notizie, credo di poter escludere che l’allontanamento sia da collegare a dei contrasti con la famiglia”.

Il testimone ha ripreso la parola, dicendo: “Io come altre persone sono stato chiamato dai carabinieri, conoscendo le persone che frequentava dubito che abbiano fatto qualcosa di brutto, sono compagne di sventure. Lo stesso Sossio si era detto stupito per il fatto che Daniela Ruggi fosse sparita nel nulla senza lasciare traccia. Daniela aveva comunque un disagio psichico e cognitivo che era evidente”.

DANIELA RUGGI, POLITI: “SOSSIO IN CARCERE DA DICEMBRE”

Alessandro Politi definisce il testimone come una “Fonte attendibilissima, super accreditata, che non vive in mezzo ad una strada e che dice di aver visto Sossio sempre a Modena fino alla fine di novembre. A dicembre sarebbe stato poi arrestato e ora sarebbe in carcere per altri reati pregressi, si ipotizza prima di Natale, anche se ovviamente non è da escludere che lo stesso possa avere a che fare con la scomparsa di Daniela ma senza accusare nessuno”.

L’avvocato di Alberto Ruggi, ha aggiunto: “Daniela Ruggi di fronte al potere regolativo della famiglia ha sempre posto un gran rifiuto. Secondo noi non è una coincidenza che sia scomparsa dopo il ricovero: il timore che potesse essere ricoverata in una struttura. La notizia dell’incarcerazione di Sossio l’ho appresa ieri da internet, da un articolo, non avevo certezze e ora da voi apprendo che sia un dato certo. Da quello che mi risulta pare sia in carcere da metà dicembre e c’è un vuoto fra fine novembre e il momento dell’incarcerazione. Mi auspico che venga sentito al più presto visto che è nell’interesse di tutti, soprattutto dei famigliari, che si aggiungano dettagli sulla vicenda. Speriamo venga sentito già da oggi per avere più dettagli più possibili”. L’avvocato di Domenica Lanza, in carcere (per possesso di armi illegali e anche per sequestro di persona), aggiunge: “La notizia di Sossio che è rimasto a Modena fino a novembre l’apprendo da voi, così come la notizia del carcere, bisognerebbe capire gli ultimi giorni e le ultime frequentazioni di Daniela Ruggi”. Una vicenda decisamente ingarbugliata, speriamo possa sbrogliarsi il prima possibile.