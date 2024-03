Scomparsa Edoardo Galli/ I genitori: “Non ha senso nulla, forse è con qualcuno conosciuto sui social”

A Storie Italiane si apre stamane con la vicenda del 17enne Edoardo Galli, che è stato avvistato nelle scorse ore presso la stazione Centrale di Milano. “Filtra un cauto ottimismo fra gli inquirenti – spiega Gianluca Semprini in diretta da Colico – le ricerche si erano concentrate in montagna, in Alta Valsassina per cercare nei sentieri, visto che Edoardo prima di sparire da casa una settimana fa aveva fatto ricerche su internet, come sopravvivere in montagna senza cibo”.

Edoardo Galli era uscito con un sacco a pelo: “Ma questa ipotesi è stata smentita, non lo si cerca più in montagna. Edoardo è stato fotografato da alcune videocamere nella Centrale di Milano e poi lo si vede mentre prende un gelato e in un terzo momento lo si vede con un’altra persona, che forse è partita con lui, non si sa dove sono andati, si sta cercando questa persona tramite amicizie sui social”.

SCOMPARSA EDOARDO GALLI: “FORSE STA ANDANDO IN SVIZZERA O IN RUSSIA”

Non si sa però se Edoardo Galli stesse uscendo dalla stazione Centrale o stesse entrando nella stessa: “Fra le ipotesi quella di un viaggio all’estero visto che Edoardo Galli è un sognatore, un sensibile, molto bravo a scuola, spesso aveva vagheggiato viaggi esotici particolari. Dove potrebbe essere andato? In Svizzera ma l’ipotesi più estrema è la Russia, dove vivono i nonni materni, ipotesi comunque molto remota”.

Storie Italiane ha intervistato anche i genitori di Edoardo Galli, che hanno raccontato: “Da piccolo ha viaggiato tanto, non so se aveva qualche meta in mente”, dice la mamma, mentre il padre aggiunto: “Non ha senso niente in questa storia, quindi valutiamo tutto e niente”. “Quando l’ho visto alla centrale di Milano ho pensato che era vivo e che tornerà”, ha aggiunto la mamma in lacrime. Edoardo Galli viene inquadrato poi scompare: “Si vede che si muove, inquadrato dalle camere poi ad un certo punto si perde”, aggiunge ancora il papà del 17enne di Colico.

SCOMPARSA EDOARDO GALLI, L’APPELLO DEI GENITORI

I genitori di Edoardo Galli hanno proseguito: “Qualche amico che ha contattato forse prima della scomparsa? Se è qualcuno è qualcuno che non conosciamo, questa è la preoccupazione più grossa, qualcuno contattato sui social sicuramente”. Quindi un appello ad Edoardo Galli dalla mamma: “Se ci vedi, me lo sento che ci vedi, per favore torni a casa che ci manchi tanto”, il padre aggiunge: “Torna in fretta, facci sapere che ci sei e che sei vivo, torna da noi e da tutti”.

Semprini ha precisato due cose: “Sembra che Edoardo Galli abbia lasciato 20 euro nella cassetta della posta di un amico con cui aveva un piccolo debito e avrebbe scritto sulle banconote segui sempre i tuoi sogni. Cosa vorrà dire? Inoltre sembra che lui sia stato in un consolato qualche giorno fa, si tratta di elementi importanti ma non confermati. Comunque nelle ultime ore c’è un cauto ottimismo, come se quello di Edoardo Galli sia stato un sogno o una bravata che si possa risolvere, quello che preoccupa è questa persona che è con lui che si sta rintracciando, non si sa se sia un maggiorenne”.

