Nunzio Bevilacqua, truffato da setta in Brasile/ “Mi hanno fatto credere di essere padre”

Storie Italiane torna a parlare del caso della setta brasiliana che attraverso riti voodoo fatti da una maga e da un santone, avrebbe truffato diverse persone fra cui anche alcuni italiani, e fra questi vi sarebbe l’avvocato Nunzio Bevilacqua, a cui è stato fatto credere di avere avuto un figlio con una donna. Questi ha ricevuto di recente un monito di tacere, di smettere di parlare, da parte della controparte: “Hanno fatto filtrare di astenermi dal parlare con la stampa – le parole della vittima in diretta su Rai Uno – rilasciare interviste e scrivere articoli, vorrebbero tacermi, e in più sostengono che il figlio è mio, che è stato deciso dal dna, quindi mi starei sottraendo, mi stanno attribuendo il reato, una sorta di abbandono di minore”.

Nunzio Bevilacqua ha ricordato la sua storia: “Ho avuto una breve relazione con una donna, mi ha detto che aspettava un figlio da me, poi mi ha allontanato dicendo di lasciarla stare durante la gravidanza. Poi mi ha bloccato e mi ha detto di non chiamarla più perchè se no mi avrebbe denunciato per stalking. Poi a maggio 2022 mi ha chiamato facendomi delle richieste”.

NUNZIO BEVILACQUA, TRUFFATO DA SETTA IN BRASILE: UNA MAXI FRODE

La controparte cercava quindi un accordo economico a favorire la madre del presunto figlio di Nunzio Bevilacqua. In realtà il figlio non sembrerebbe essere affatto dell’avvocato italiano visto che il test di paternità, visto da tre super esperti, è stato giudicato falso. Secondo quanto sottolineato dalla vittima, i truffatori brasiliani si avvarrebbero anche di avvocati e medici, per una maxi truffa davvero importante.

Alessandro Politi, inviato di Storie Italiane, ha cercato di fare un po’ di chiarezza per ricostruire tutta la vicenda: “Ha conosciuto questa signora online, con la stessa nasce un rapporto intimo dopo di che la donna ha comunicato che sarebbe incita di Nunzio, lui non si sottrae mai lei scompare improvvisamente, poi dopo qualche mese si rifà avanti chiedendo dei soldi. L’avvocato vorrebbe aiutarla ma prima chiede la certezza che il figlio sia il suo, e qui iniziano i problemi su questi presunti test manipolati”.

NUNZIO BEVILACQUA, TRUFFATO DA SETTA IN BRASILE: LA RICOSTRUZIONE DI QUANTO ACCADUTO”

“Si traveste quindi da detective – ha continuato Alessandro Politi parlando dell’intricata vicenda di Nunzio Bevilacqua assolda dei professionisti in Brasile e scopre che alle spalle della donna vi sarebbe un gruppo coordinato da santoni e maghi con riti satanici e vi sarebbero molte altre vittime”.

“Ci sono poi una serie di presunte connivenze di rapporti interni fra cliniche private, avvocati e istituzioni, accuse che qualora fossero vere sarebbero molto pesanti, pare ci sarebbe anche un colletto bianco italiano che farebbe da sponda fra Italia e Brasile”. La controparte nega tutto, accusando “la brasilianità, che il Brasile è una fabbrica di bambini, visto che il bimbo è tuo come dice il test”. Ma quanti soldi hanno chiesto a Nunzio Bevilacqua? “Delle mensilità minime brasiliane e poi ogni mese dei soldi per comprare delle cose ai bimbi”. Nel corso delle indagini di Bevilacqua sarebbe emersa una setta con un santone e una maga, che effettuava anche dei riti voodoo: “Ci sono stati mesi di investigazione per riscontrare persone e luoghi. E’ stata trovata una persona che faceva riti di magia nera per risolvere problemi con la giustizia. Poi c’è una casa che da fuori sembra un lager dove vi sarebbero delle ragazze incinta, una casa nel bosco con filo spinato da film splatter”.

