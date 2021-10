Scomparsa Luigi Celentano/ “Giggino Wi-fi? So dov’è”, segnalazione riapre il giallo

Tornano a riaccendersi i riflettori sul caso di Luigi Celentano, giovane scomparso il 12 febbraio 2017 da Meta di Sorrento, in provincia di Napoli. All’epoca dei fatti Giggino Wi-fi, come veniva chiamato dai suoi conoscenti, aveva appena 18 anni. Oggi ad occuparsi nuovamente del giallo dopo le tante segnalazioni giunte in questi anni ma mai confermate, è nuovamente la trasmissione Chi l’ha visto, che già in passato ha accolto gli appelli della madre e del padre del ragazzo.

Luigi, oggi 21enne, prima di sparire nel nulla avrebbe detto di avere paura: “qualcuno mi vuole uccidere”, aveva riferito, come rammenta Il Riformista. Da quella notte di quattro anni fa però si sono perso i contatti. Adesso giunge una nuova segnalazione proprio alla redazione del programma di Federica Sciarelli. Qualcuno sostiene di avere notizie di Giggino Wi-fi. Si tratta di un nuovo avvistamento concreto o di una bufala? Sicuramente la notizia riaccende la speranza della sua famiglia che non ha mai smesso di rivolgergli i suoi appelli.

Scomparsa Luigi Celentano: nuova segnalazione su Giggino Wi-fi

Ai centralini della trasmissione Chi l’ha visto è giunta una telefonata importante. Un telespettatore dice di essere certo di sapere dove si trova il 18enne scomparso: “Chiamo per quanto riguarda Luigi Celentano, Giggino Wi-Fi, so dove si trova”. Il programma di Rai3, che ha sempre seguito la vicenda molto da vicino, ha deciso di dare ascolto anche a questa nuova segnalazione e di recarsi nel posto indicato dal telespettatore. Si tratta di un nuovo buco nell’acqua?

Luigi Celentano, chiamato Giggino Wi-fi per la sua spasmodica ricerca di una connessione internet, si è allontanato volontariamente o sarebbe stato costretto a cambiare vita a causa del bullismo di cui era vittima? Ciò che è certo è che una notte di quattro anni fa era uscito di casa e prima di sparire aveva spaccato a metà la scheda del cellulare. La famiglia non ha mai creduto alla tesi dell’allontanamento volontario ma in merito non ci sono certezze. Tante le segnalazioni giunte fino ad oggi, dal Nord Italia – Milano e Novara – ma anche dalla zona di Napoli. Il giovane sarebbe stato avvistato in un bar di Novara e guardando il video delle telecamere di sorveglianza del locale, la madre non aveva avuto dubbi: “E’ mio figlio! Molto dimagrito ma è lui!”. Adesso giunge la nuova segnalazione che porta a riaprire il giallo.

