Scomparsa Milena Santirocco/ L’amico prete: “Sua attività non stava andando bene, mi chiese benedizione”

Storie Italiane torna ad occuparsi del caso di Milena Santirocco, l’insegnante di danza che è sparita da quasi una settimana, precisamente da domenica scorsa, dalla provincia di Lanciano. Le ricerche stanno continuando senza sosta ormai da diverse ore nella zona dove la donna si sarebbe recata prima di sparire, vicino alla costa. E’ stata rinvenuta la sua auto, ferma con una ruota a terra dopo un chiodo nella gomma, e sicuramente un episodio che getta un alone di mistero attorno alla vicenda.

Il talk di Rai Uno ha intervistato anche un amico prete di Milena Santirocco che ha raccontato come la stessa scomparsa si fosse recata da lui: “Era venuta qui insieme ad un’altra persona – dice l’uomo di chiesa, non italiano, quindi facendo un po’ fatica ad esprimersi al meglio – l’avevo vista poco prima di Natale e un’altra volta, non ricordo il nome di quella persona, era un uomo, un suo amico o un suo collaboratore, si conoscevano bene, lavoravano assieme. La sua attività non andava bene, chiedeva che il lavoro andasse bene”.

L’amico prete ha proseguito: “E’ venuta a chiedermi una benedizione non un esorcismo, anche per lui… c’era solo il lavoro che non andava bene quindi mi aveva chiesto una benedizione per fortificare il lavoro”.

Non è ben chiaro cosa sia successo, sembra un vero e proprio mistero anche perchè il figlio di Milena nonché la sorella non hanno segnalato nulla di strano, se non un account Facebook che era stato disattivato proprio domenica scorsa, quando la donna è sparita. Inoltre il telefono ha smesso di funzionare nella serata di domenica, cosa che una donna che cammina da sola non avrebbe comunque mai fatto.

SCOMPARSA MILENA SANTIROCCO, LE PAROLE DELLA SORELLA SONIA

Cosa è successo? Rosanna Lambertucci in studio a Storie Italiane precisa: “Non sono assolutamente serena…”. Sonia Santirocco, sorella della scomparsa, aggiunge: “Sono molto confusa, ogni giorno che passa lo sono sempre di più, sto facendo di tutto per cercare di trovare un appiglio, qualche indicazione, ma non riesco a trovare nulla, praticamente sapete più voi che io, non so cosa dire, sono davvero affranta”.

E ancora: “Mia sorella è sempre stata molto vaga e chiusa, rispettavamo questo standard, non aveva voglia di parlare con lei. Probabilmente c’era una frequentazione o un’amicizia, non ho ben capito, sembra sia finita un mesetto fa come mi hanno riferito. L’ultimo mese ho notato che fosse più serena, felice, quindi ora era tranquilla di suo o magari si può pensare all’inizio di una conoscenza, ma su questo io non so niente, e mi pento di non averle mai chiesto nulla, non riesco a ricostruire, il vuoto totale. È sempre stata riservata anche con le amiche, parlavamo tanto del suo lavoro ma non della sua vita privata”. Su eventuali problemi a livelli economici: “Noi come famiglia l’abbiamo sempre supportata, ma non so se c’era altro, sto cadendo dal pero, non era comunque una persona benestante e ricca”.

