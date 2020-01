SCOMPARSA SAMIRA, MOHAMED DOV’È?/ La suocera “Non sapevamo della seconda famiglia”

Storie Italiane ha intervistato nuovamente Malika, la mamma di Samira, per fare chiarezza sulla presunta seconda famiglia di Mohamed in Marocco: sembra che la famiglia della scomparsa sapesse di una precedente relazione ma non tutti i dettagli. “Sono rimasta sorpresa – dice Malika – non sapevamo avesse un figlio di 17 anni”. Barbri afferma che non si tratti del proprio figlio, non avendo il proprio cognome. “Le cose che sanno loro sono le stesse che sappiamo noi – ha affermato Barbara Di Palma, inviata di Storie Italiane – quelle che ci ha raccontato il cugino”. Il dubbio comunque resta, visto che non vi sarebbero altri documenti ufficiali che attestino appunto la seconda famiglia di Mohamed. Insomma, un mistero nel mistero, una vicenda a dir poco intricata. Malika ha poi aggiunto: “Mohamed è un bugiardo, ha sempre mentito. Quando è nata la figlia quasi non voleva darle il suo cognome, non voleva riconoscerla, abbiamo dovuto insistere per fare i documenti”. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

SCOMPARSA SAMIRA, PARLA IL FRATELLO DI MOHAMED

Si torna a trattare il caso della scomparsa di Samira a Storie Italiane, programma di Rai Uno. Da dieci giorni è sparito anche il marito, Mohamed Barbri, e al momento risulta essere irrintracciabile. Pochi giorni fa, subito dopo la sua sparizione, aveva telefonato da Barcellona attraverso lo smartphone di uno sconosciuto, un suo connazionale, ma al momento non è detto sapere se Mohamed sia appunto in Spagna oppure altrove. C’è chi parla di una sua possibile fuga in Marocco, dove tra l’altro Mohamed avrebbe un figlio di 17 anni, avuto da un precedente matrimonio. Misteri su misteri che devono essere risolti, e che potrebbero nel contempo svelare dove è finita Samira. Storie Italiane ha intervistato Kabir, il fratello maggiore di Mohamed, che ha escluso che l’uomo sia in Marocco.

SCOMPARSA SAMIRA, PARLA IL FRATELLO DI MOHAMED: “FORSE SI SENTE LA PRESSIONE ADDOSSO”

“O ha fatto qualcosa ed è scappato – le parole di Kabir al programma Rai – oppure ha avuto paura ed è scappato. In questi giorni – aggiunge – c’è molta pressione attorno a lui e forse per quello è fuggito”. Kabir non crede però alla meta marocchina: “Non penso sia tornato in Marocco, ma comunque non so dove sia e non voglio rivederlo. Ha già parlato con nostra mamma, lei non sa nulla, non le ho detto cosa è successo”. Secondo il fratello più grande, Mohamed deve rientrare a casa: “Deve tornare in Italia, nella sua casa e dalla sua bambina”. Qualche parola anche sulla possibile seconda famiglia del fratello: “Non so nulla, in Marocco non ci sono documenti che certifichino che lui abbia altri figli qui, se non ci credete venite qui a cercare”. Al momento si brancola nel buio, e le indagini sembrerebbe essere ad un punto morto sia per quanto riguarda la scomparsa di Samira, sia per quella del marito.



