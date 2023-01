Sconto del 70% biglietti Trenitalia/ Per gli elettori delle regionali 2023: come funziona

Trenitalia ha deciso di favorire l’elettorato Lombardo e laziale per le elezioni regionali del 2023. Infatti sarà possibile per tutti coloro che abitano lontano da casa per motivi di lavoro di studio, essere agevolati attraverso uno sconto sul biglietto del 70%. Ma vediamo insieme di cosa si tratta e come funziona.

Sconto del 70% biglietti Trenitalia: ecco a quanto ammonta il vantaggio

Sconto Trenitalia è fino al 70% per le elezioni del 2023 nel Lazio e nella Lombardia. Ecco cosa bisogna fare per richiederlo. In Italia in molti si lamentano del fatto che l’astensionismo è sempre crescente. Ma Trenitalia ha deciso di favorire tutti coloro che intendono percorrere molti chilometri per andare a votare. Si tratta di una strategia molto utile in termini socio-economici, anche perché l’Italia dei lavoratori è fatta di situazioni miste e molto difficili, fatte di emigranti che devono percorrere centinaia di chilometri per giungere alla sede lavorativa e per questo, la votazione per loro rappresenta un costo.

Gli sconti Trenitalia nel 2023 arrivano fino al 70% per tutti coloro che vorranno recarsi alle urne: lo sconto è applicabile sia per i viaggi di andata che per quelli di ritorno in prima e seconda classe, per tutti i treni del servizio nazionale e per il livello standard di quelli Frecciarossa. Quindi le agevolazioni saranno del 70% per i ticket di treni di media e lunga percorrenza nazionale. Invece lo sconto sarà del 60% sui biglietti regionali, Intercity, Frecciabianca, Frecciargento e Frecciarossa oltre che per il servizio di cuccette e Intercity notte.

Per tutti i pendolari e coloro che sono emigrati sarà dunque sicuramente un modo per poter raggiungere la propria famiglia e salutarla nel giro di poche ore e al contempo conciliare anche la necessità di esprimere il proprio voto alle urne per le regionali del Lazio e della Lombardia. Trenitalia però precisa che i biglietti sono scontati fino al 70% solo per i treni relativi al periodo delle votazioni. E ticket di viaggio dunque dovranno essere convalidati prima della partenza. Questo significa che non sarà possibile ottenere un rimborso.

Sconto del 70% biglietti Trenitalia: quali documenti presentare

La tipologia di biglietti indicata dall’azienda potrà essere acquistata attraverso i punti vendita delle reti ferroviarie, che potranno vendere i ticket di tariffa Italian Elector e grazie a quest’ultima anche gli italiani all’estero potranno fruire delle agevolazioni per i viaggi da e per l’Italia a bordo dei treni Eurocity Italia Svizzera.

Per quanto riguarda le date, l’andata potrà essere effettuata a partire dal decimo giorno prima della data in cui si voterà compreso, mentre il ritorno alle ore 24:00 del decimo giorno successivo a quello in cui si voterà. I biglietti si potranno acquistare sul sito ufficiale di Trenitalia, oppure attraverso l’applicazione nell’area vedi altre offerte poi selezionare la voce e i lettori. Non si potranno comprare ticket Ttper, Trenord ed FSE e quelle di tariffa Italian Elector.

È bene precisare che il biglietto è nominativo e per fruire delle riduzioni bisognerà presentare il documento d’identità in corso di validità oltre alla tessera elettorale. All’andata si potrà anche sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva e presentarla a bordo. Infatti sono numerosi casi in cui gli elettori non sono in possesso della tessera elettorale devono volta per volta rifarla presso gli uffici pubblici del comune di competenza. Nel caso degli acquisti online bisognerà inserire il numero della tessera elettorale oppure flaggare la voce autocertificazione. In tutti i casi, il ritorno andrà presentato anche la tessera elettorale vidimata oppure una dichiarazione rilasciata dal Presidente del seggio che attesti che il fruitore del beneficio ha anche votato.

