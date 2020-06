Scontro Eric Garcia-Ederson/ Video, impatto brutale: lo spagnolo ha la peggio

Manchester City Arsenal si è conclusa dopo 11 minuti di recupero: un’enormità, anche considerato che la partita di Premier League (recupero della 28^ giornata) si era ampiamente chiusa con il gol del 3-0 segnato da Phil Foden, appena all’inizio dell’extra time. C’è però una ragione se si è giocato fino al minuto 101: un terribile scontro tra Eric Garcia ed Ederson, compagni di squadra sotto la guida di Pep Guardiola. E’ avvenuto tutto a dieci minuti dal 90’: l’Arsenal ha provato un lancio dalle retrovie all’indirizzo di Pierre-Emerick Aubameyang, per scatenare la velocità del gabonese. Eric Garcia lo ha contenuto nello scatto, ma nel frattempo Ederson era uscito dalla porta e si era già proiettato verso l’intervento a liberare l’area: l’impatto è stato praticamente inevitabile e particolarmente violento, tanto che il giovane difensore spagnolo (classe 2001) è rimasto a terra per parecchi minuti. Alla fine è intervenuta la barella che ha condotto l’iberico fuori dal campo, con tanto di respiratore che ha fatto temere il peggio; Guardiola peraltro aveva terminato i cambi e ha giocato il recupero in 10 uomini, trovando comunque la terza rete.

SCONTRO ERIC GARCIA-EDERSON

Eric Garcia sembra stare bene: condotto immediatamente in ospedale per accertamenti, è cosciente come ha già detto il suo allenatore Pep Guardiola. “Un calcio in testa è sempre molto pericoloso” ha sottolineato il tecnico del Manchester City, che ha anche aggiunto come lui e il club faranno di tutto per assicurarsi che il calciatore stia bene. Difensore centrale, è cresciuto nella Masia del Barcellona ma Guardiola lo ha voluto portare a Manchester già nel 2018; una stagione con le giovanili e poi l’arrivo in prima squadra, insieme a Phil Foden può rappresentare il futuro di questa squadra e nel 2019-2020 ha disputato 7 partite in Premier League, 3 in Coppa di Lega, una in FA Cup e una in Champions League, ma nel frattempo il Manchester City gli ha anche dato spazio in qualche apparizione di Youth League. Il Barcellona vorrebbe provare a riportarlo in Catalogna per ringiovanire la difesa con un elemento forte e di prospettiva, ma sembra che la società inglese sia di parere nettamente contrario; a meno che Guardiola non prenda un’altra strada, ma questo andrà valutato più avanti.