Scontro Tiziano Ferro e Mara Maionchi, Andrea Delogu: “Ecco cosa penso”/ “Parallelismo con la mia storia”

Scontro tra Tiziano Ferro e Mara Maionchi, Andrea Delogu: “Ecco cosa penso”

Andrea Delogu è intervenuta sui social per dire cosa pensa della polemica che è nata nei giorni scorsi tra Mara Maionchi e Tiziano Ferro. In estrema sintesi durante l’intervista a Belve da Francesca Fagnani, la produttrice discografica aveva apertamente parlato della poca riconoscenza mostrata nei suoi confronti da Tiziano Ferro. E così è nato un lungo botta e risposta in cui il cantante ha accusato l’ex manager di averlo ‘obbligato’ a dimagrire e non parlare apertamente della sua omosessualità.

Michelle Hunziker ha un fidanzato?/ La showgirl glissa: "non saprei dove metterlo!"

Dopo giorni dallo scontro tra Tiziano Ferro e Mara Maionchi, è intervenuta per dire la sua Andrea Delogu. La conduttrice e speaker radiofonica rispondendo a degli ask su Instagram ha detto la sua sulla polemica tra il cantante e l’ex manager ed ha fatto un paragona con la sua situazione personale: “Sono nata e cresciuta a SanPatrignano, ho avuto un’infanzia stupenda, ero felice e fiera del mio mondo. A dieci anni siamo andati a vivere nel mondo “fuori”. Una volta in città i miei mi hanno detto di non raccontare da dove venivo, avevano paura che le persone non capissero che mi ghettizzassero o mi prendessero in giro. Era un mondo diverso da oggi, chiuso e ottuso. Ho sofferto? Sì certo, ero apparsa dal nulla senza passato. Li ringrazio per questo? Sì lo hanno fatto per me. Succedesse ora lo rifarebbero? Ovviamente no e chiunque pensasse di farlo sarebbe deprecabile senza attenuanti. Spero il mio parallelismo e il mio pensiero in merito si capisca”.

Io canto family, 1a puntata/ Diretta, concorrenti, coach e giudici: nuovi talenti per Michelle Hunziker

Andrea Delogu a ruota libera sulla lite Tiziano Ferro-Mara Maionchi

Dopo aver detto cosa pensa della lite tra Tiziano Ferro e Mara Maionchi, Andrea Delogu si è sbilanciata su quest’ultima. Ha avuto modo di conoscerla perché l’ha impersonata nel fil m di Netflix Sei nell’anima incentrato sulla vita e la carriera di Gianna Nannini di cui Mara Maionchi fa produttrice. “Mi sono confrontata con lei. Ho delle chat che sono spettacolari. È stato bellissimo interpretarla, ne è valsa la pena vestirsi invernale con un’ora di parrucco e trucco a luglio inoltrato” ha rivelato Andrea Delogu aggiungendo che spesso le inviava dei messaggi per interpretarla al meglio anche nei minimi dettagli.











© RIPRODUZIONE RISERVATA