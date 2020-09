Scontro tra auto e camion, sacchi di cemento sull’asfalto/ Incidente A4: un ferito

Grave incidente nella mattinata di oggi, venerdì 11 settembre 2020, sull’autostrada A4. Intorno alle 8.30, nel tratto incluso fra gli svincoli di Noventa, Meolo e Roncade (Treviso), in direzione di Venezia, un auto e un camion si sono scontrati violentemente e da quest’ultimo sono letteralmente volati sull’asfalto sacchi di cemento, causando così un impedimento alla regolare circolazione. Nell’impatto una persona è rimasta ferita e trasportata in ospedale per l’effettuazione di accertamenti in merito alle sue condizioni di salute dopo l’impatto. L’autostrada rimane attualmente chiusa. Sono intervenuti sul posto i vigili del fuoco con il personale di Autovie Venete, la Polizia autostradale e i soccorsi meccanici, in modo da mettere in sicurezza l’autostrada e rimuovere i mezzi incidentati. Fino a quest’istante, come ricordano le fonti giornalistiche locali, la coda formatasi lungo la carreggiata ha già raggiunto i cinque chilometri di lunghezza ed è obbligatoria l’uscita a San Donà di Piave. Chiusa, inoltre, l’entrata di San Donà in direzione Venezia. È raccomandata ovviamente la massima prudenza a tutti coloro che si trovano obbligati a percorrere la tratta e sono suggeriti percorsi alternativi onde evitare di restare imbottigliati sull’A4, ancora una volta teatro di un incidente stradale, anche se, questa volta, fortunatamente non si sono registrate vittime.

© RIPRODUZIONE RISERVATA