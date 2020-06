Scontro tra titani/ Video, su Canale 20 il film con Sam Worthington (23 giugno)

Scontro tra titani va in onda oggi, mercoledì 23 giugno, su Canale 20. Si tratta di un film d’avventura mitologico, del 2010, diretto da Louis Leterrier e che vede protagonisti gli attori Sam Worthington, Liam Neeson. Ralph Fiennes, Jason Flemyng, Gemma Arterton e Luke Evans. Un remake del film Scontro di titani del 1981, ispirato al mito di Perseo, la cui sceneggiatura è stata scritta da Travis Beacham, Phil Hay e Matt Manfredi, mentre il montaggio è di Vincent Tabaillon e Martin Walsh e le musiche di Ramin Djawadi. Scontro tra titani, che andrà in onda alle ore 21, è la quinta opera per il regista Louis Leterrier, noto per L’incredibile Hulck e The transporter, che si trova per la prima volta a lavorare con Sam Worthington, Liam Neeson, Ralph Fiennes, che hanno preso parta a pellicole di successo di fantascienza e avventura. Prodotto da Warner Bros e Legendary Pictures, presenta notevole differenze con l’opera originale.

Scontro tra titani, la trama del film

Ecco la trama di Scontro tra titani. Perseo (Sam Worthington), è un semidio nato da una relazione clandestina tra Zeus e un’umana Danae. Rinchiuso in una cassa e gettato in mare insieme alla madre, da Acrisio (Jason Flemyng:), viene trovato da una famiglia di pescatore, che lo cresce come un figlio. Diventato adulto, per aiutare la famiglia durante una strage voluta da Ade (Ralph Fiennes) per punire i guerrieri di Argo, Perseo rimane ferito e portato alla reggia di Argo, abitata dal re Cefeo (Vincent Regan), la regina Cassiopea (Polly Walker) e la principessa Andromeda (Alexa Davalos).

Mentre si trova ad Argo, l’ira di Ade viene si scatena nuovamente, quando la regina osa affermare che la figlia è più bella degli di Afrodite. All’ora il dio la uccide e ordina di dare la principessa in pasto al mostro marino pasto al Kraken, se non vogliono che la città venga distrutta. Nel frattempo, Perseo viene rinchiuso in cella, dove conosce Io (Gemma Arterton), che gli racconta il suo passato e apprende che Zeus aveva fulminato Acrisio, per il suo gesto di crudeltà e lo aveva trasformato in una orribile creatura Calibos. Perseo desideroso di vendicare la madre e la famiglia adottiva, si allea con generale Draco (Mads Mikkelsen) e i soldati di Argo, per fermare i piani di Ade. Intanto, Zeus si allea con Calibos e gli ordina di uccidere Perseo. Quest’ultimo riceve in dono dall’Olimpo, una spada forgiata da Efesto e Pegaso, uno dei cavalli alati di Zeus, con i quali fronteggia nel deserto i tentativi di Calibos di ucciderlo, aiutato anche da alcuni stregoni gli Djinn. Il capo di questi ultimi, dopo averlo guarito lo accompagna insieme ai soldati dalle Streghe dello Stige, che gli rivelano che per salvare Andromeda, deve uccidere il Kraken utilizzando lo sguardo pietrificante della Gorgone Medusa che si trova nel fiume Stige.

