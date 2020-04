Scooby Doo 2 mostri scatenati/ Video, su Italia 1 il film con Sarah Michelle Gellar

Scooby Doo 2 mostri scatenati va in onda su Italia 1 per il pomeriggio di oggi, mercoledì 8 aprile, a partire dalle ore 15:55. La pellicola è stata realizzata nel 2004 grazie ad una co-produzione tra Stati Uniti d’America e Canada ed è il secondo atto ci cinematografico dedicato alla serie animata Scooby-doo. La regia di questo film è stata curata da Raja Gosnell, il soggetto è stato scritto da Joe Ruby e Ken Spears mentre la sceneggiatura porta la firma di James Gunn. Il montaggio è stato realizzato da Kent Beyda, il ruolo di direttore della fotografia è stato affidato Oliver Wood e le musiche sono state composte da David Newman. Nel cast sono presenti tra gli altri Matthew Lillard, Freddie Prinze Jr, Sarah Michelle Gellar, Linda Cardellini, Peter Boyle, Tim Blake Nelson e Alicia Silverstone.

Scooby Doo 2 mostri scatenati, la trama del film

Ecco la trama di Scooby Doo 2 mostri scatenati. Componenti della mitica a squadra della misteri e affini ossia Scooby Doo, Shaggy, Fred, Daphne e Velma sono stati invitati a prendere parte una bellissima cerimonia che si tiene all’interno di un museo per festeggiare tutti i dolori successi professionali. In particolare all’interno di questo incredibile museo, il direttore Patrick è riuscito a prendere soprattutto a costruire con grande gelosia tutti i costumi che sono stati utilizzati dai vari criminali che la stessa squadra è riuscita a smascherare nel corso degli anni.

Un evento molto atteso anche e soprattutto dai tanti fan della squadra i quali vogliono finalmente tributare ai loro idoli il meritato apprezzamento. Tuttavia durante la cerimonia in cui dovrebbe essere consegnato un premio ai componenti della squadra, si palesa un terribile mostro dinosauro che si scoprirà essere reale e che soprattutto viene comandato da un potente stregone che ha quale principale obiettivo quello di mettere le mani su due particolari costumi che sembrano avere un potere speciale. Durante il parapiglia per la presenza del dinosauro in effetti il potente stregone riuscire a mettere le mani su quei costumi. Il mostro riuscirà a scappare come del resto lo stesso stregone il che deluderà enormemente i tanti fan della squadra speciale che è stata assolutamente incapace di riuscire a gestire quella situazione potenzialmente molto pericolosa per i presenti.

Vari componenti a questo punto per rifarsi agli occhi dei loro fan e soprattutto per riuscire a risolvere l’ennesimo enigma della loro professione si impegnano costantemente per riuscire ad arrivare alla verità dei fatti che sarà stravolgente mentre ci saranno tantissime situazioni private che destabilizzeranno non poco l’equilibrio del gruppo tra cui il fascino che il direttore Patrick riesce ad avere nei confronti della bella Velma. Ma una nuova meravigliosa e divertente avventura che vedrà protagonisti il cane Scooby-doo e tutti i suoi amici con particolare riferimento a Shaggy.

Video, il trailer di Scooby Doo 2 mostri scatenati



