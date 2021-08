Scopre base militare nel Sahara con Google Maps/ L’ipotesi su Reddit: è francese

Mentre usa Google Maps scopre una base militare nel deserto del Sahara che potrebbe appartenere alla Francia. È stato un utente esperto di cartografia digitale a diffondere la sua scoperta sul sito Reddit. Nelle immagini aeree scattate per il servizio di mappatura digitale di Google si vedono degli edifici particolari nel Niger, vicino al confine libico, e attorno sembrano esserci delle mine antiuomo.

La notizia è stata diffusa dal Daily Star. Negli scatti dall’alto sembrerebbero esserci una pista di atterraggio, alcuni edifici, dei veicoli e una recinzione perimetrale. “Ecco una base segreta! (Nel mezzo del Sahara)” è la didascalia scritta dall’utente che ha condiviso la foto su Reddit. Non è la prima volta che attraverso l’uso di Google Maps gli utenti scoprano qualcosa.

Scopre base militare nel Sahara su Google Maps dove potrebbero esserci 100 soldati francesi

Secondo le ipotesi, la base nel deserto del Sahara scovata su Google Maps da un utente su Reddit è un aeroporto militare francese noto come ‘Aerodrome Madama’, dove ci sarebbero circa cento soldati. I primi edifici potrebbero risalire al 1931. Dopo aver diffuso l’immagine, un utente ha commentato: “Accidenti! Cosa pensi che siano quei quadrati blu? Sembrano piscine ma… Probabilmente non lo sono”.

La Francia è impegnata in Niger in un’operazione contro i ribelli nella zona di Barkhane e aveva costruito una base operativa a Madama. Per questa missione, con sede a N’Djamena e con una spesa di quasi 600 milioni di euro all’anno, il Consiglio europeo per le relazioni estere ha previsto la presenza di circa 4.500 soldati distribuiti tra Mali, Burkina Faso, Niger e Ciad.

