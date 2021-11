Scopre figlia incinta, va a cercare il futuro papà con un’ascia/ 49enne arrestato

Choc quanto accaduto in quel di Macerata, dove un padre, scoprendo la figlia incinta, si è recato dal fidanzato della stessa, minacciandolo con un’ascia. L’episodio, come riferisce l’edizione online di TgCom24, si è verificato di preciso nel pomeriggio di ieri presso il comune di Corridonia, nel maceratese (siamo nelle Marche). Protagonista di questo insulso gesto, un operaio 49enne originario della Macedonia, residente da anni in zona, che è stato fortunatamente fermato dalle forze dell’ordine e arrestato con l’accusa di atti persecutori e tentato omicidio.

"No Green Pass? Percentuale rumorosa"/ Lamorgese: "Crea problemi sui territori"

Dopo aver scoperto che la figlia di 19 anni era rimasta incinta, il 49enne si è presentato sul luogo di lavoro del futuro papà, un ragazzo di origini albanesi, già genitore e molto più grande della figlia, armato di un’ascia, un’arma lunga ben 70 centimetri e pesante 1.4 chilogrammi. Un arnese che come sembra sarebbe stato acquistato poco prima dei fatti in un negozio della zona, forse proprio con l’intento di minacciare il futuro padre di sua nipote. Visto che la situazione stava degenerando, i titolari dell’azienda hanno allertato i carabinieri che sono intervenuti di lì a pochi minuti.

Abravanel “Italia ferma da 40 anni”/ “Stipendi troppo bassi e mancano grandi manager”

SCOPRE FIGLIA INCINTA, MINACCIA CON ASCIA FUTURO PAPA: SEQUESTRATI 5 COLTELLI

Oltre all’ascia, i militari della compagnia locale hanno sequestrato 5 coltelli da cucina di grosse dimensioni che sono stati rinvenuti presso l’abitazione del padre macedone, a seguito di una perquisizione. Al momento l’uomo si trova rinchiuso presso la casa circondariale di Ancona in attesa poi dell’udienza di convalida del fermo davanti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Macerata.

Un episodio decisamente scioccante che sarebbe potuto finire in tragedia se solo non fossero intervenuti gli uomini delle forze dell’ordine. Non è ben chiaro se il 49enne macedone volesse realmente fare del male al fidanzato della figlia, o stesse semplicemente cercando di spaventarlo e intimidirlo, in ogni caso, il gesto è assolutamente da condannare, la violenza non è mai giustificata.

OMICIDIO NICCOLÒ CIATTI, PROCESSO IN ITALIA/ Il padre Luigi: "Gli sia data giustizia"

© RIPRODUZIONE RISERVATA