Biagio Antonacci papà per la terza volta?/ La compagna Paola sarebbe incinta

Biagio Antonacci diventerà papà per la terza volta? Secondo un’esclusiva riportata da Very Inutil People, la compagna del cantautore, Paola Cardinale, sarebbe in dolce attesa. Sulla presunta gravidanza della fidanzata di Antonacci, tuttavia, non ci sarebbero dettagli come fa sapere Very Inutil People che ha ricevuto la notizia da fonti vicine alla coppia. Quella della presunta gravidanza della compagna di Antonacci, dunque, resta un’indiscrezione non confermata.

La coppia, insieme da tempo, non ha mai alimentato il gossip preferendo vivere la propria vita con riservatezza e discrezione. Nessuna foto sui social, infatti, nessuna indiscrezione e una vita di coppia vissuta totalmente lontano dalle luci dei riflettori. Antonacci, infatti, è riuscito a separare la sua vita professionale da quella privata. Quando non lavora preferisce ritagliarsi del tempo da vivere con la propria famiglia.

Biagio Antonacci e Paola Cardinale: un amore lontano dal gossip

Biagio Antonacci, prima di conoscere Paola e cominciare una storia con lei, è stato sposato con Marianna Morandi, la figlia di Gianni Morandi, dalla quale ha avuto due figli: Paolo e Giovanni, nati rispettivamente nel 1995 e nel 2001. Paola, invece, ha avuto una relazione con l’ex calciatore Massimo Brambati con cui ha avuto una figlia, Benedetta, nata nel 1999.

Paola e Antonacci stanno insieme da diversi anni e la storia procede a gonfie vele. In passato si vociferava anche di un matrimonio che, però, non è mai arrivato. Felici e innamorati, Antonacci e la sua Paola continuano a godersi un amore bello, pulito e solido e che rende sereni e tranquilli entrambi.

