Scott Hall, ex wrestler WWE è clinicamente morto/ “Le macchine saranno staccate”

«Clinicamente morto»: non lascia speranze l’ultimo aggiornamento sulle condizioni di salute di Scott Hall, leggenda del mondo del wrestling e membro della Hall of Fame della Wwe. Il 63enne è ricoverato dopo aver subito tre attacchi di cuore e lo storico amico Kevin Nash ha annunciato su Instagram che presto, all’arrivo dei familiari all’ospedale, verranno staccate le macchine che lo tengono in vita.

Ritiratosi dal ring nel 2010, Scott Hall è ricoverato al Wellstar Kennestone Hospitale di Marietta, in Georgia. All’inizio di marzo l’ex wrestler è stato trasportato d’urgenza in ospedale per una rottura dell’anca in seguito ad una caduta accidentale in casa. Il suo stato di salute è peggiorato nel corso delle ultime ore: tre attacchi cardiaci lo hanno colpito nel corso della notte, costringendo i sanitari ad attaccarlo al respiratore. Ma per lui non sembra esserci più nulla da fare.

Scott Hall, ex wrestler WWE è clinicamente morto

A confermare le drammatiche indiscrezioni circolate questa mattina ci ha pensato Kevin Nash, storico amico e collega di Scott Hall. «Scott è attaccato ad una macchina. Quando la sua famiglia sarà sul luogo staccheranno la spina. Perderò la persona con cui ho trascorso più tempo della mia vita di chiunque altro. Il mio cuore è spezzato e sono fottutamente triste. Amo Scott con tutto il mio cuore, ma adesso devo prepararmi per una vita senza di lui», il suo drammatico racconto in un post pubblicato su Instagram: «Mentre ci prepariamo alla vita senza di lui, ricordatevi che se ne va un grande uomo, non ne vedrete un altro come lui. Ci vediamo lungo la strada Scott. Non potrei amare un essere umano più di quanto amo te». Scott Hall è considerato uno dei più grandi wrestler di sempre: ha calcato i palcoscenici più prestigiosi, dalla WWF alla WCW, fino alla WWE. Anche conosciuto con il ring name di Razor Ramon, il 63enne ha vinto quattro WWF Intercontinental Championship, due WCW United States Heavyweight Championship, un WCW World Television Championship e nove titoli di coppia (sette WCW World Tag Team Championship, un TNA World Tag Team Championship e un AWA World Tag Team Championship).

