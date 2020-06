ACCOLTELLAMENTO GLASGOW: 3 MORTI, 6 FERITI/ Video Scozia, colpito agente di polizia

Tre persone sono state uccise nell’accoltellamento a Glasgow, in Scozia. I feriti invece sono almeno sei secondo alcuni media locali. Tra loro c’è anche un agente di polizia, come confermato dalla Scottish Police Federation. Ma non si sa in quali condizioni è ricoverato in ospedale, quel che si sa è che si tratta del poliziotto che ha neutralizzato l’assalitore. L’autore dell’attentato, un uomo, è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco dagli agenti intervenuti sul posto, quindi sono 4 i morti in totale. Lo ha confermato la polizia, secondo cui avrebbe agito da solo. “Voglio rassicurare la cittadinanza, non stiamo cercando nessun altro in relazione all’agguato” – ha dichiarato il vice commissario della polizia di Glasgow, Steve Johnson – “La situazione è sotto controllo” e non c’è più pericolo per la cittadinanza.Al momento non è chiara né la dinamica dell’attacco né il movente, che sarebbe avvenuto nella centrale West George Street, davanti all’albergo Park Inn Hotel, adibito a ostello per rifugiati richiedenti asilo dopo l’emergenza coronavirus. La strada è ancora chiusa e isolata dalle forze dell’ordine. Sulla vicenda è intervenuto anche il premier britannico Boris Johnson, il quale si è detto “profondamente rattristato” da quanto avvenuto a Glasgow. (agg. di Silvana Palazzo)

ACCOLTELLAMENTO GLASGOW: “GRAVE EMERGENZA”

Nuovo attentato in Gran Bretagna: la città di Glasgow è in lockdown a causa di un accoltellamento in centro. Si parla di una “grave emergenza” che coinvolgerebbe diverse persone che sono state accoltellate in un albergo del centro della città scozzese. Ne parla la stampa britannica, aggiungendo che secondo voci al momento non confermate ci sarebbe anche un agente di polizia tra i feriti. Ora agenti armati hanno invaso il centro con paramedici e cani dopo che sui social sono circolate voci di un attentato a West George Street. La polizia scozzese non ha ancora confermato la natura dell’incidente, ma pare che un uomo sia stato visto uscire da un edificio con le mani alzate, secondo quanto riportato dalla Bbc. C’è solo una dichiarazione della polizia secondo cui la situazione è “contenuta” e non ci sia più alcun pericolo per la popolazione. Un testimone, tale Craig Milroy, ha dichiarato di aver visto quattro persone portate via in ambulanza. “Ho visto un uomo steso a terra, di origine africana, senza scarpe. Era a terra con qualcuno che gli teneva il fianco, non so se per una ferita d’arma da fuoco o una pugnalata”.

GLASGOW, ACCOLTELLAMENTO IN CENTRO: “TRE MORTI”

“Abbiamo visto ambulanze e poliziotti armati che correvano nell’albergo. Ci hanno detto di rientrare e chiuderci a chiave”, ha aggiunto il testimone per le ultime notizie alla Bbc. Per ora non è ancora possibile fornire un bilancio di questo attacco col coltello, ma Sky News segnala diverse vittime: delle persone sarebbero morte in seguito a questo attentato nel centro di Glasgow, forse tre. Ora il traffico è bloccato: sul posto ci sono le forze dell’ordine che hanno blindato la zona. Nel frattempo sui social circolano già diversi video che mostrano alcuni frangenti durante e soprattutto dopo l’attacco. Le notizie sono frammentarie, quindi si attendono riscontri. Per ora la polizia si limita a parlare di un “grave fatto”, mentre alcuni giornalisti precisano che si è trattato di un accoltellamento multiplo. Intanto il Queen Elizabeth University Hospital ha già fatto sapere di essere “pronto per un grave fatto”, come riportato da Glasgow Live. Pochi giorni fa l’attacco a Reading.

