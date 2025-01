Scrivi sempre con il cuore, film romantico su Rai 1

Mercoledì 1 gennaio 2025, andrà in onda, nel pomeriggio di Rai 1, alle ore 17:05, la commedia romantica Scrivi sempre con il cuore. Si tratta di un film per la TV co-prodotto da Usa e Canada di Hallmark Channel, il canale satellitare americano dedicato al romance. La regia è del canadese T.W. Peacocke, celebre per aver diretto una miniserie pluripremiata in Canada chiamata Canada Russia ’72 e altri film per la rete dei sentimenti, come Un Natale regale.

Nel cast di Scrivi sempre con il cuore troviamo Jen Lilley, che interpreta Cassie Winslett, conosciuta per il ruolo di Maxie Jones nella soap opera General Hospital e, nella parte di Elliot, l’attore Kevin McGarry che abbiamo visto nel film Amore nel castello di ghiaccio. Completano il cast di Scrivi sempre con il cuore Mary-Margareth Humes, Laura Mijata, Joanna Douglas, Rodrigo Frenandez-Stoll, Robinne Fanfair e Nneka Elliot.

La trama del film Scrivi sempre con il cuore: la difficoltà di affrontare un flop letterario

In Scrivi sempre con il cuore Cassie Winslett lavora come barista nel New Jersey, precisamente a Princeton. La sua datrice di lavoro è anche la sua migliore amica e coinquilina. La sua passione è la scrittura e, dopo aver rotto un importante relazione sentimentale, decide di scrivere un romanzo comico dove racconta come ha affrontato in un anno la dolorosa separazione.

Il suo desiderio è che il suo libro sia un successo, però deve pubblicizzarlo e non riesce ad affrontare la folla con entusiasmo. Per paura di essere da meno, non vuole far sapere a nessuno, nemmeno al suo agente che è figlia di una nota scrittrice. Vuole che il suo libro sia un successo o un fallimento per i suoi meriti o demeriti e non perché è la figlia di Jeannine Jordan. Quando il libro alla prima presentazione non viene accolto bene dalla stampa, la casa editrice decide di affiancare Cassie a un affermato autore del momento, Elliot Somersby che ha da poco pubblicato un nuovo libro della trilogia fantasy sui draghi.

La coppia parte in auto per un tour del libro che toccherà quattro città universitarie: Buffalo, Boston, Albany e New York City. Sebbene Cassie sia costretta ad ammettere che Elliot si sente molto a suo agio di fronte alla folla, non può fare a meno di considerarlo un viziato con cui non avrebbe nulla in comune. Nel tour c’è anche Bungee il cane di Elliot. Nonostante i timori, Cassie è contenta di come stia andando il viaggio. Conoscendolo più in profondità, capisce che non è la persona che lei aveva pensato che fosse. È un uomo disponibile, accondiscendente alle richieste del pubblico e amante della scrittura fatta bene indipendentemente dal genere.

Cassie inizia a provare un sentimento di affetto nei confronti di Elliot ma non sa se le attenzioni sono reciproche. Poi scopre che il motivo per cui ha portato con sé il cane è perché deve portarlo dalla sua ex moglie Allison che vive a Buffalo e che si erano separati prima dell’uscita del suo primo libro.