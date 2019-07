Scudetto 2006 all’Inter: inammissibile ricorso Juventus/ Ecco la sentenza del TFN

Scudetto 2006 all’Inter, inammissibile il ricorso della Juventus: questa la sentenza del Tribunale Nazionale Federale – sezione disciplinare. Il TFN ha rigettato l’istanza di sospensione promossa dalla società bianconera, nessuno stravolgimento in vista per una delle questioni più dibattute di sempre in ambito calcistico. Restano le scorie di Calciopoli, con il club di proprietà Andrea Agnelli che ha continuato a lottare nel corso degli anni per riavere lo scudetto del 2006, assegnato all’Inter: a metà gennaio i bianconeri depositarono ricorso al Collegio di Garanzia del Coni, che a maggio l’ha dichiarato a sua volta inammissibile. Ora un nuovo capitolo dell’affaire, ancora negativo per la Vecchia Signora: il Tribunale Nazionale Federale – sezione Disciplinare ha pubblicato pochi minuti fa il dispositivo della sentenza, a firma del presidente Cesare Mastrocola.

SCUDETTO 2006 ALL’INTER, SENTENZA TFN: RICORSO JUVENTUS INAMMISSIBILE

Attese nel corso delle prossime ore le reazioni di Inter e Juventus dopo l’ennesima sentenza sullo scudetto 2006, questa volta del TFN. Come vi abbiamo accennato, a giugno è arrivata la sentenza del Colleghio di Garanzia che dichiarò inammissibile il ricorso della società piemontese, ennesimo tentativo di chiedere di rimettere in discussione l’assegnazione del titolo al Biscione. Nessuna novità rispetto alla sentenza del Tnas del 2011, sposata la stessa linea fatta propria dal Consiglio Federale. E nel corso del dibattito non sono mancati i botta e risposta tra i due club, con un acceso scontro tra i legali della Juventus e quelli di Inter, Federcalcio e Coni. Una storia infinita, destinata a fare ancora discutere: la Juve, infatti, si è rivolta al Tar del Lazio per chiedere l’annullamento della stessa decisione del Collegio di Garanzia.

