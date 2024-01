Scuola New York lascia a casa studenti per ospitare migranti/ Esplode la polemica e minacce all’istituto

E’ polemica a New York dopo che alcuni studenti della James Madison High School sono stati costretti a studiare a distanza, per via del fatto che la scuola che frequentavano ha accolto migliaia di richiedenti asilo. Come riferiscono i media americani, la decisione delle autorità newyorkesi è giunta dopo che la tenda ricovero dove si trovavano i richiedenti asilo era minacciata da forti venti e dalla pioggia. Circa 1.900 migranti sono stati accolti nella palestra e nell’auditorium della scuola superiore durante la tempesta di martedì notte e il caso è stato segnalato anche da Elon Musk attraverso la sua pagina X, ex Twitter, ed inoltre la stessa scuola ha ricevuto la minaccia di una bomba.

“È imperdonabile fare questo agli studenti delle scuole superiori di New York, soprattutto dopo tutto quello che hanno passato con il Covid”, le parole di un genitore. Un altro ha aggiunto: “Devono trovare un’altra soluzione. Non possono fare questo ai bambini in età scolare”. Così invece il deputato Mike Riley: “Signor sindaco, lei sapeva che sarebbe successo. Tutti sapevano che sarebbe successo”. Secondo chi ha protestato, le scuole non dovrebbero essere utilizzate come rifugi ed inoltre il Flody Bennet Field, situato presso la Jamaica Bay, non era un buon posto per ospitare i richiedenti asilo vista la sua esposizione agli eventi meteorologici. “Abbiamo bisogno di un piano più sostenibile e sappiamo che un’altra tempesta sta arrivando”, ha affermato il deputato Jamie Williams.

SCUOLA NEW YORK LASCIA A CASA STUDENTI PER OSPITARE MIGRANTI: LA REPLICA DELLE AUTORITÀ DELLA GRANDE MELA

I funzionari di New York hanno fatto sapere che la James Madison High School non verrà più utilizzata per dare rifugio ai richiedenti asilo, ma il commissario per la gestione delle emergenze della città di New York, Zach Iscol, ha fatto sapere che hanno agito “con molta cautela per garantire la sicurezza e il benessere delle persone”.

E ancora: “Speravamo che forse ci sarebbe stata fornita una base militare, un aeroporto, un parco da qualche parte nel nord dello stato, da qualche parte fuori città, un posto dove avremmo potuto svolgere parte di questo lavoro. Ciò che ci è stato fornito è stato il Floyd Bennett Field. Sappiamo che il Floyd Bennett Field non è il luogo ideale per ospitare famiglie con bambini”. I funzionari hanno concluso dicendo che si sta indagando sulle minacce di una bomba e le possibili implicazioni penali, definendo “deplorevole” gli appelli di odio contro i migranti.

