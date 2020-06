Scuola, oggi Conferenza Stato-Regioni decisiva/ Linee guida Azzolina: tutti i nodi

«Stiamo lavorando per consentire a tutti gli studenti e le studentesse di tornare a scuola a settembre in presenza nella massima sicurezza. Dateci tempo»: così ieri il Premier Giuseppe Conte invitava la Conferenza Stato-Regioni sul tema infuocato della scuola aveva richiesto ancora pazienza agli enti locali che lamentavano linee guida “irricevibili” quelle inviate dal Miur per la riaperture delle classi a settembre. La Conferenza Stato-Regioni è stata così rinviata ad oggi pomeriggio alle ore 14.30 ma nel frattempo ieri sera si sono riunite sigle di docenti-presidi-studenti-sindacati in 60 città d’Italia per lamentare l’inesistenza ancora di un piano chiaro per la riapertura post-lockdown, con critiche al Governo e al Ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina.

«Siamo ad un passo dalla condivisione delle linee guida per la riapertura delle scuole, un testo che già oggi grazie al contributo propositivo delle Regioni e alla collaborazione istituzionale con il ministero risulta nettamente migliorato rispetto alle prime bozze. Abbiamo però chiesto – in Conferenza Stato-Regioni – un rinvio di 24 ore che consenta un approfondimento dell’ultimo testo del “Piano scuola 2020-2021. Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione» ha però poi stemperato il Presidente della Conferenza Regioni, Stefano Bonaccini intervenendo nel pomeriggio di ieri.

LINEE GUIDA RIAPERTURA SCUOLE: TUTTI I NODI

I nodi che rimangono in campo per capire come e con quali forme riaprire la scuola a settembre 2020 in tutta sicurezza vengono spiegati dal Governatore dell’Emilia Romagna in tre macro aree: «abbiamo posto tre questioni politiche pregiudiziali. Prima di tutto la necessità di ulteriori risorse, rispetto a quelle a cui si fa riferimento nel documento. Al riguardo, infatti, al di là dei fondi per l’edilizia scolastica, comunque insufficienti, occorrono risorse aggiuntive finalizzate alla riapertura delle scuole».

Vi è poi un nodo “personale” dove il Governo deve «prevedere ulteriori risorse di organico docente e ATA. Serve uno stanziamento per garantire il recupero dei tagli operati sui posti comuni dei docenti sull’organico 20-21, nonché un aumento temporaneo dei contingenti». Da ultimo, conclude la Conferenza Regioni, «abbiamo lanciato un allarme sulla questione trasporti che va affrontata con urgenza, anche in un tavolo separato, guardando sia al lato economico che a quello organizzativo». Conte di tutta risposta ha ribadito che la scuola è un «pilastro del nostro sistema sociale, sono i nostri bambini, il nostro futuro. È normale che ci sia molta attenzione, molta preoccupazione».

La riapertura dovrebbe essere confermata il 14 settembre con la situazione “distanziamento” che almeno sembra esser stata risolta già ieri: «Apprezziamo la conferma dell’indicazione della misura di distanziamento fisico indicata – si legge nella nota delle Regioni in merito alle linee guida Azzolina “riviste” dal Governo – che prevede 1 metro tra le ‘rime buccali’ degli alunni che contribuirà alla migliore riorganizzazione all’interno delle classi e degli spazi scolastici». Al termine della convulsa giornata di ieri la bozza di un miliardo di euro (almeno) per la scuola potrebbe aver portato l‘accordo sulle linee guida della Ministra Azzolina, forse, ad un passo: resta alla Conferenza di questo pomeriggio ratificare il semi-accordo raggiunto informalmente ieri.



