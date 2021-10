Scuola, riapertura può causare aumento casi/ Ma impatto dipende anche da restrizioni

Anche negli Stati Uniti si interrogano sull’impatto della riapertura della scuola sull’incidenza di casi e mortalità del coronavirus. Per questo è stato condotto uno studio usando una coorte retrospettiva per valutare appunto l’effetto del ritorno a scuola sui casi di coronavirus a 12 settimane dalla loro riapertura (in Italia non ha fatto ripartire contagi). Dalla ricerca, i cui risultati sono stati pubblicati su Nature, è emerso “le scuole possono riaprire per l’apprendimento in persona senza aumentare sostanzialmente i tassi di casi di SARS-CoV-2 nella comunità; tuttavia, gli impatti sono variabili”, per cui i ricercatori ritengono che vadano condotti ulteriori studi per chiarire meglio i motivi delle differenze regionali che sono emerse. È stato, dunque, registrato un aumento di casi Covid in tutte le regioni durante le settimane successive all’inizio della scuola, indipendentemente dal tipo. Nello specifico, il ritorno a scuola in presenza è associato ad un aumento di contagi rispetto alla didattica a distanza.

CORONAVIRUS ITALIA, BOLLETTINO SALUTE 28 OTTOBRE/ 50 morti, 4.866 casi, -6 ricoveri

Ma incide anche la diversità di restrizioni adottate. Ad esempio, al Sud, dove le misure di mitigazione a livello comunitario sono più limitate e che ha aperto durante un periodo con una prevalenza relativamente alta di casi di SARS-CoV-2 nella comunità, la riapertura delle scuole con lezioni in presenza è stata associata ad un successivo aumento sostenuto dei tassi di casi di SARS-CoV-2 nella comunità, guidato dall’aumento dei casi tra gli adulti e i bambini sotto i dieci anni.

Chi sono super resistenti al Covid/ Perché non si ammalano: immunità preesistente e…

STUDIO SU SCUOLA E COVID: IL PESO DELLE RESTRIZIONI

Nelle regioni con sforzi di controllo delle infezioni più sostanziali sia all’interno degli ambienti scolastici che nelle comunità più ampie, come il Nord-Est, non c’è stato invece un aumento dell’incidenza dei casi nella comunità associato all’apertura delle scuole e una tendenza verso una diminuzione dei casi di coronavirus tra i bambini dopo l’apertura delle scuole per l’istruzione in persona. Nelle zone dove il ritorno a scuola è corrisposto ad una prevalenza relativamente bassa del Covid non è stato individuato alcun impatto della modalità di riapertura sulla successiva incidenza comunitaria. “Il nostro studio a livello nazionale si aggiunge ad un crescente corpo di dati sul ruolo che l’apprendimento in persona gioca nella trasmissione del coronavirus nella comunità circostante ed è coerente con gli studi precedenti che sostengono ampie strategie di prevenzione delle infezioni per il controllo di SARS-CoV-2”, osservano gli scienziati.

Germania, boom contagi Covid: 28mila in 24 ore/ 130,2 casi ogni 100mila abitanti

Inoltre, lo studio dimostra che se l’apertura della scuola può essere associata in alcune regioni ad un aumento di casi, in particolare in quelle dove il ritorno è avvenuto durante il picco dell’ondata, “questi aumenti di casi possono non tradursi in aumenti rilevabili della mortalità da COVID-19”. I ricercatori non escludono che sia possibile che le diverse condizioni climatiche possano giocare un ruolo nella traiettoria dei casi, indipendentemente dalla politica della modalità scolastica.



© RIPRODUZIONE RISERVATA