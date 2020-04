Sda down, il sito non funziona/ Impossibile accedere al portale di spedizione pacchi

Pubblicità

Chi avesse tentato di accedere al sito di SDA Spedizioni, i “corrieri” utilizzati appunto per spedire merce in giro per tutta l’Italia, avrà riscontrato notevoli problemi. Come denunciato da più parti, da qualche ora, infatti, il portale web dell’azienda suddetta non funziona, è down, e tutti coloro che erano intenzionati a spedire un pacco, oppure, a svolgere altre attività, hanno dovuto abdicare, con annesso malcontento. Tentando di accedere al sito lo stesso carica all’infinito senza riuscire a visualizzare il portale di spedizione. L’errore più frequente è quello dell’indisponibilità del sito, ovvero, “impossibile connettersi”, con ovviamente tutte le sue funzioni bloccate e inaccessibili. Al momento non è dato sapere quando Sda tornerà online, fatto sta che gli addetti ai lavori stanno cercando di risolvere il prima possibile la questione. In un periodo di crisi come quello che stiamo vivendo, spedire un pacco, o comunque fare operazioni online senza recarsi fisicamente alle poste, diventa basilare, e di conseguenza, non poter accedere al portale di Sda rappresenta senza dubbio un grande handicap.

SDA DOWN: QUANDO VERRA’ RISOLTO IL PROBLEMA?

Alcuni consigliano di provare ad accedere più volte nell’arco di pochi minuti al sito di Sda, e nel contempo, svuotare la cache del proprio browser, di modo che lo stesso non rimanga “appigliato” sempre alla stessa pagina down, e non a quella regolarmente funzionante del sito. L’azienda di spedizione non ha comunque comunicato alcunchè a riguardo, e nel mentre che vi scriviamo, attorno alle ore 14:00 di oggi, lunedì 20 aprile, risulta impossibile effettuare operazioni. Stamattina veniva visualizzata una pagina di cortesia con un messaggio rivolto agli utenti, mentre più di recente è stata sostituita con un messaggio di errore “Non è stato possibile archiviare l’ID del portale virtuale (ID oggetto) null in una variabile threadlocal durante la seguente richiesta”. La speranza è che il guaio possa esse risolto quanto prima.



