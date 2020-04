Fare Lazio down, oggi domande prestiti imprese/ Sito va in tilt: proroga scadenza?

Pubblicità

Fare Lazio, il portale della Regione, è andato in tilt. “Impossibile raggiungere il sito”, questo il messaggio che gli utenti leggono quando provano ad accedervi. Il caos è legato al fatto che da oggi, attraverso questo portale, è possibile inviare le domande per accedere ai fondi messi a disposizione dalla Regione Lazio per le aziende colpite dalla crisi legata all’emergenza coronavirus. Nello specifico, si può fare domanda per accedere al finanziamento da 10mila euro a tasso zero previsto per le aziende danneggiate dal Covid-19. I problemi sono cominciati ieri, ma anche oggi risulta impossibile accedere al sito di Fare Lazio. A denunciare la situazione anche Fratelli d’Italia, che chiede un prolungamento di almeno una settimana del termine per la presentazione telematica a fronte di questi problemi. Così la Regione Lazio permetterebbe «a tutte le attività più bisognose di poter presentare le istanze ostacolate da moltissimi problemi nei vari passaggi, partendo in primis dalla comunicazione, e soprattutto dal server».

FARE LAZIO DOWN: CHIESTA PROROGA SCADENZA DOMANDE

Già dal 18 aprile erano stati segnalati problemi per il portale “Fare Lazio”, ma la situazione non è migliorata. Anzi ora è impossibile accedere al sito. Un po’ come accaduto il primo aprile con il portale dell’Inps per la richiesta del Bonus di 600 euro, anche il sito Fare Lazio va in tilt. Le imprese che hanno compilato la domanda per richiedere il prestito di 10mila euro a tasso zero, e restituibile al massimo in 60 mesi, non riescono ad accedere al portale per farla protocollare. Se in un primo momento i problemi sorgevano dopo l’accesso con le credenziali nell’area riservata, ora invece non si riesce neppure a visualizzare l’homepage del sito. Chi invece ce l’ha fatta a far protocollare la domanda, riceverà nel giro di 24 ore sulla propria Pec la conferma dell’avvenuta protocollazione. Ora si attendono aggiornamenti da Regione Lazio in merito ai problemi riscontrati anche oggi e soprattutto in merito alla richiesta di prorogare la scadenza dei termini per la presentazione delle domande di prestiti alle imprese.



