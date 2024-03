SE SCAPPI, TI SPOSO/ Le curiosità da sapere sul film di Rai 1, in streaming video su Raiplay (30 marzo 2024)

Se scappi, ti sposo, le curiosità del film in streaming su RaiPlay

Il film Se Scappi, ti sposo, che andrà in onda, oltre che su Rai 1, anche in streaming video su RaiPlay, è stato un incredibile successo in Italia, tanto da essere citato in numerose pellicole. Realizzato con un budget iniziale di 70 milioni di dollari ne ha incassati circa 309 milioni in tutto il mondo, registrando numeri da record. Il progetto è stato in produzione per molti anni e nel tempo erano stati considerati diversi attori per questo film, come Demi Moore, Sandra Bullock e Téa Leoni per il ruolo di Maggie, e Christopher Walken, Harrison Ford, Mel Gibson e Michael Douglas per quello di Ike. Inoltre, nonostante il regista avesse valutato per un certo periodo di realizzare un sequel, alla fine cambiò idea.

Amici 23 Serale 2024, 2a puntata/ Diretta ed eliminati: colpo basso di Maria De Filippi alla Celentano

Una curiosità particolare del film Se Scappi, ti sposo riguarda proprio la protagonista, infatti vi sono alcune somiglianze tra Julia Roberts e il personaggio di Maggie. Anche l’attrice ha avuto qualche problema con il sacramento del matrimonio, annullando il proprio con Kiefer Sutherland pochi giorni prima della cerimonia nel 1991. Dopo una serie di relazioni disastrose, tra cui un matrimonio con il cantante country Lyle Lovett durato pochi mesi, l’attrice ha finalmente trovato la sua stabilità al fianco del cameraman Daniel Moder, con cui ha avuto tre figli.

Mida e Gaia sono tornati insieme ad Amici 2024?/ Spunta la teoria del web dopo il video della rottura

Se scappi, ti sposo, diretto da Garry Marshall

Sabato 30 marzo, andrà in onda, in prima serata su Rai 1, alle ore 21,25, la commedia romantica del 1999 dal titolo Se scappi, ti sposo. Il film è diretto dal regista Garry Marshall, famoso per avere creato la serie cult Happy Days (1974) e Mork & Mindy, che lanciò Robin Williams. Le musiche hanno invece la firma del noto compositore James Newton Howard, candidato per ben 9 volte agli Oscar e autore delle colonne sonore de Il fuggitivo (1993), Il matrimonio del mio migliore amico (1997) e The Village (2004).

I protagonisti del film Se scappi, ti sposo sono interpretati dalla stella di Hollywood Julia Roberts, diventata famosa grazie al film drammatico Fiori d’acciaio (1989) con cui si aggiudicò il Golden Globe per la migliore attrice non protagonista, e Richard Gere, che ottenne la fama internazionale nel 1980 grazie all’interpretazione in American Gigolò. La coppia di attori lavora nuovamente insieme dopo il grande successo di Pretty Woman, uscito nel 1990.

Nel cast anche Héctor Elizondo, con cui la coppia di attori aveva già recitato in quest’ultimo film.

MARTIN CASTROGIOVANNI E L'AMORE PER LA MOGLIE DANIELA MARZULLI/ "Proposta di nozze? Stava bevendo l'anello"

La trama del film Se scappi, ti sposo: la coppia d’oro del cinema Roberts-Gere colpisce ancora

Se scappi, ti sposo racconta le vicende di Maggie Carpenter (Julia Roberts), una donna così terrorizzata dal matrimonio da avere già abbandonato tre uomini all’altare. Un giorno un celebre giornalista di New York, Ike (Richard Gere), decide di realizzare un articolo sulla storia di questa sposa così particolare, raccogliendo le parole del suo ultimo “quasi” marito, che ovviamente racconta la sua versione della storia.

Quando la notizia raggiunge Maggie, la ragazza va su tutte le furie, causando il licenziamento del cronista. L’uomo decide così di raggiungerla nella piccola cittadina del Maryland in cui vive per riscrivere il pezzo. Tra i due all’inizio non corre buon sangue, ma pian piano Ike conosce meglio la donna, che nel frattempo sta preparando il suo quarto matrimonio con Bob (Christopher Meloni), un aitante allenatore di rugby.

Anche questa volta però Maggie non riesce ad arrivare all’altare.

Ike ormai si è innamorato di lei e tra i due inizia una relazione che lo porta a chiederle di sposarlo. Riuscirà finalmente Maggie a pronunciare il fatidico sì?











© RIPRODUZIONE RISERVATA