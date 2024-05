Amici 2024: Mida primo eliminato in finale divide, Danny Ocean lo elogia/ “Grazie per aver…”

Mida é insieme a Holden al centro della polemica del momento su Amici 2024, in quanto i concorrenti più sottovalutati da pubblico e critica alla finale del talent show vinto dall’outsider, Sarah Toscano. Tuttavia, nonostante Mida non abbia ricevuto alcun riconoscimento di merito al talento tra i premi messi in palio, se non il premio Marlú dato a tutti i finalisti di 7mila euro di invito a investire nello studio, una inaspettata dedica online lo celebra come grande artista.

Amici 2024, Mida é stroncato in finale: interviene Danny Ocean

Il primo eliminato dalla sfida finale di Amici 2024 riceve la menzione di riconoscimento al talento di Danny Ocean, come ripreso dalla maestra di canto Lorella Cuccarini che lo ha promosso al talent. Non appena appreso del funesto verdetto con la prima eliminazione dalla finale del pupillo italo-venezuelano “la più amata dagli italiani” prova a rincuorare Mida, sottolineando l’elogio ricevuto in queste ore in un intervento social di Danny Ocean. L’artista di fama globale ringrazia il cantautore per essersi prestato alla cover del suo pezzo – Fuera del Mercado- in più di un’occasione al serale di Amici 2024.

Il web contesta l’eliminazione di Mida e Holden alla finale di Amici 2024: la polemica

“La migliore versione che ho ascoltato, che onore Mida. Grazie per aver scelto la mia canzone- é il messaggio d’elogio a Mida-, per aver portato alle tue spalle i colori della nostra bandiera del Venezuela per il mondo! Spacca in questa finale!! Tutta l’energia per te”.

L’elogio pubblico su Instagram, a fronte della eliminazione subita dai due cantautori dalla finalissima di canto aperta per il vincitore di categoria, infiamma la polemica social del momento. A detta dei fan Mida avrebbe meritato un posto alla finalissima di canto e a quella generale per il montepremi assoluto andato a Sarah Toscano. Il giovane cantate può ritenersi il talento più sottovalutato della finale di Amici 2024 dove non riceve un vero e proprio riconoscimento di merito al suo talento di cantautore.

