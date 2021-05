Sebastian Gazzarrini, chi è?/ Da You Tube alle Iene: i suoi scherzi garanzia di…

Sebastian Gazzarrini è un inviato delle Iene che, ogni settimana, organizza scherzi a personaggi famosi. Nella puntata de Le Iene Show in onda questa sera, vittima dello scherzo organizzato da Sebastian Gazzarrini sarà Giovanni Galli. Per riuscire nel suo intento, Sebastian Gazzarrini si avvale della complicità di parenti e amici delle sue vittime. Nella rete dell’inviato del programma di Italia 1 sono caduti tantissimi personaggi del mondo dello spettacolo. Tra gli ultimi vip che hanno attraversato un brutto momento per gli scherzi di Gazzarrini ci sono Tommaso Zorzi, Gianni Sperti e Michele Morrone. Tra gli scherzi organizzati da Sebastian Gazzarrini e che hanno conquistato il pubblico c’è quello a Natalia Paragoni di cui è stato complice il fidanzato Andrea Zelletta. Tutti gli scherzi sono perfettamente riusciti: andrà così anche con Giovanni Galli?

Sebastian Gazzarrini, da You Tube alle Iene

Sebastian Gazzarrini, classe 1992, è uno youtuber di successo che, con la sua intraprendenza e la sua ironia è riuscito a conquistare Le Iene Show dove, ogni settimana, organizza scherzi che hanno sempre un grande successo. Oltre ad organizzare scherzi, nel 2016, ha anche pubblicato un libro dal titolo “Mamma sono diventato una web star”. Il suo nome, ormai, è conosciutissimo sul web e non solo per gli scherzi che organizza ai vip. I video, pubblicati anche sul sito ufficiale del programma di Italia 1, conquistano sempre tantissime visualizzazioni grazie anche alla sua ironia. Fresco, giovane, ironico, pungente e con tanta voglia di divertirsi, Gazzarrini è, tra gli inviati delle Iene, uno dei più amati dal pubblico più giovane.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Le Iene (@redazioneiene)

