Sebastian Melo è single o ha la fidanzata? L’amicizia ‘sospetta’ con Giulia Stabile: ora non ci sono più dubbi

Sebastian Melo è fidanzato? Se lo domandano i tanti appassionati di gossip, che hanno iniziato a nutrire dubbi sull’amicizia ‘sospetta’ del ballerino con Giulia Stabile, con la quale ha condiviso uno splendido percorso ad Amici. Un fondo di verità su queste voci c’è dato che ai tempi del talent fu la stessa Giulia a confessare di essere molto interessata al ballerino, prima di legarsi a Sangiovanni. Dopo l’esperienza in tv, ad ogni modo, le strade di Giulia e Sangiovanni si sono definitivamente separate, ma con Sebastian nel contempo si è sviluppato uno splendido rapporto.

Sebastian Melo, chi è?/ Da Amici e Magic Mike, la scuola di Maria De Filippi come trampolino di lancio

Evidentemente il ballerino e la Stabile hanno trovato un equilibrio nella loro amicizia, che è diventata molto fraterna. “Grazie per essere sempre al mio fianco, pronto a farmi sorridere e distrarre”, una delle ultime bellissime dediche di Giulia rivolta a Sebastian Melo Taveira, in occasione del suo compleanno.

Sebastian Melo e Giulia Stabile solo amici: la dedica dolcissima di lei…

“Riesci sempre a percepire quando ho bisogno di supporto, incoraggiamento o semplicemente di una spalla su cui piangere. Sei bravissimo a trasformare le situazioni da ‘drammatiche’ a ironiche. Ti voglio bene, lo sai”, le parole meravigliose di Giulia Stabile. Nessun dubbio dunque sull’amicizia tra i due ex allievi di Amici. D’altronde lei aveva già chiarito la sua posizione in merito al rapporto con Sebastian, con parole chiare ed eloquenti in una delle tante dediche.

“Fratellone del cuore. Se ci si mette può essere sia il più coccoloso del mondo che il più fastidioso”; dopo questa dichiarazione, forse, non ci saranno più dubbi o sospetti sul loro rapporto. Ad unirli ad oggi “solo” una grande e fortissima amicizia.