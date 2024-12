Chi è Sebastian Melo? Da Amici a This is me, passando per il cinema: dopo il successo dalla De Filippi…

C’è anche Sebastian Melo tra i protagonisti e ospiti di This is Me, il nuovo programma di Silvia Toffanin in onda questa sera, mercoledì 4 dicembre, su Canale 5. L’ex allievo di Maria De Filippi è pronto a raccontarsi, tra presente, passato e futuro. Nell’edizione 2017, Sebastian arrivò ad un passo dalla vittoria e riuscì a farsi apprezzare anche da Eleonora Abbagnato grazie al suo talento innegabile. Non sono mancate le possibilità professionali dopo il successo ottenuto ad Amici, con l’ingresso praticamente immediato in una compagnia di ballo.

Diventato a tutti gli effetti un ballerino professionista, Sebastian ha trovato spazio anche al cinema, con la partecipazione di qualche anno fa nel famosissimo film ‘Magic Mike – The Last Dance’. Il ballerino si ritaglia uno spazio importante all’interno della pellicola, con diversi momenti di ballo che lo vedono in grande spolvero.

Sebastian Melo e l’amicizia nata con Giulia Stabile ad Amici

Oggi Sebastian Melo continua ad inseguire i propri sogni, ma ricorda con piacere i tempi di Amici, dove oltre alla popolarità ha trovato anche nuove amicizie. Come quella nata e coltivata al di là delle telecamere con l’amica Giulia Stabile. Dopo aver preso parte alla stessa edizione, per entrambi si sono aperte le porte del professionismo.

Un ruolo che Giulia Stabile ricopre tuttora, mentre Sebastian proprio ha fatto di recente ritorno nel programma di Maria De Filippi come giudice in un gara improvvisazione. Con la collega Giulia, i rapporti sono ottimi e molto profondi, come dimostra il feeling che si intravede sui social dai posto che di tanto in tanto si dedicano entrambi. Per lei Sebastian è infatti il suo amabile “fratellone”.