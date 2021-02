Sebastiano Bianchi e Paolino Tonoli, figli Fiordaliso/ “Sono diventata subito mamma”

La cantante Fiordaliso ha avuto due figli: Sebastiano Bianchi e Paolino Tonoli. Marina Fiordaliso, classe 1956, è rimasta incinta del primo figlio quando era giovanissima: “Io non ho avuto un’adolescenza, sono diventata subito mamma. Scopro di essere incinta a 15 anni… Mio padre mi mandò via di casa e andai in un istituto per ragazze madri. Era un periodo storico in cui ancora era una vergogna rimanere incinta. Mi ricordo che c’erano tre case. Eravamo dieci ragazze e c’era un’assistente sociale che ci controllava”, ha raccontato la cantante a Verissimo. Il figlio Sebastiano è nato a Milano il 10 febbraio 1972. Il brano “Il mio angelo”, scritto appositamente per Fiordaliso da Luigi Albertelli ed Enzo Malepasso, è dedicato al figlio primogenito. Nel 2011 Sebastiano è diventato padre di una bambina, Rebecca Luna.

Fiordaliso: i figli Sebastiano Bianchi e Paolo Tonoli

Il 3 gennaio 1989 nasce Paolo Alberto Tonoli, detto “Paolino”, secondogenito di Fiordaliso. Durante la gravidanza, la cantante ha rischiato di perdere il bambino: “Al quinto mese di gravidanza rischiavo di perdere mio figlio Paolino, mi dissero che dovevano togliere utero e bambino. Io ho rischiato, ho voluto tenerlo e ce l’ho fatta”, ha raccontato la cantante a Verissimo. Fiordaliso ha cresciuto Sebastiano e Paolino con l’aiuto della famiglia, dopo la separazione dai padri dei figli: “Sono andata contro il mondo per i miei figli. Perciò mi definisco lupa, se tocchi i miei figli ti mangio”, ha aggiunto nel salotto di Silvia Toffanin. Qualche anno fa la cantante ha inciso un brano che si intitola proprio “La lupa”.

