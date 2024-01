Sebastiano e Paolino, chi sono i figli di Fiordaliso/ “Sono andata contro il mondo per loro…”

Sebastiano e Paolino, chi sono i figli di Fiordaliso

Fiordaliso ha avuto una carriera brillante e ricca di successi e riconoscimenti, ma i due successi più importanti della cantante sono i figli Sebastiano e Paolino di cui è perdutamente innamorata. Sebastiano è il primogenito ed è nato quando Fiordaliso aveva solo 15 anni. Giovanissima, la cantante non ha mai avuto dubbi sulla propria scelta al punto da andare via di casa pur di portare avanti la gravidanza e diventare mamma per la prima volta. “Io non ho avuto un’adolescenza, sono diventata subito mamma. Scopro di essere incinta a 15 anni… Mio padre mi mandò via di casa e andai in un istituto per ragazze madri. Era un periodo storico in cui ancora era una vergogna rimanere incinta. Mi ricordo che c’erano tre case. Eravamo dieci ragazze e c’era un’assistente sociale che ci controllava”, le parole di Fiordaliso a Verissimo.

Paolo Tonoli, ex marito Fiordaliso e papà Paolino/ Matrimonio difficile: "Ancora oggi non va via il dolore"

E’ il 3 gennaio 1989 quando Fiordaliso diventa mamma per la seconda volta con la nascita del secondogenito Paolino. Anche la seconda gravidanza, però, non è stata facile. “Al quinto mese di gravidanza rischiavo di perdere mio figlio Paolino, mi dissero che dovevano togliere utero e bambino. Io ho rischiato, ho voluto tenerlo e ce l’ho fatta”, ha detto a Verissimo.

Paolino Tonoli, chi è il figlio di Fiordaliso/ "È bellissimo, fa il regista": i problemi in gravidanza

Fiordaliso: “Ecco che mamma sono”

Nella casa del Grande Fratello 2023, Fiordaliso sente fortemente la mancanza dei suoi figli di cui parla da mamma innamorata ogni volta che ne ha l’occasione, ma che tipo di mamma è stata quando i figli erano piccoli e che tipo di mamma è oggi? A svelarlo è la stessa artista che dimostra di essere forte, coraggiosa e determinata sia nella vita privata che professionale.

“Sono andata contro il mondo per i miei figli. Perciò mi definisco lupa, se tocchi i miei figli ti mangio”, le parole utilizzate da Fiordaliso per descriversi nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di Silvia Toffanin per Verissimo.

Greta Rossetti e Sergio D'Ottavi, nata nuova coppia Grande Fratello 2024?/ Fiordaliso: "Lui è cotto, lei..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA