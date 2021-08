Sebastiano Somma/ “Iniziò tutto a Fuorigrotta, Totò comicità folle, in Afghanistan…”

Tanti gli ospiti di oggi a Dedicato, fra cui anche Sebastiano Somma, noto attore vistosi in numerose pellicole ma anche serie tv, e soprattutto al teatro. “Io sono nato a Fuorigrotta – esordisce Somma parlando con la padrona di casa, Serena Autieri – frequentavano dei piccoli teatri a Napoli con un caro amico che mi ha iniziato un po’ e cominciai questo lungo viaggio che mi accompagna da 40 anni il prossimo anno. Ho recitato con tanti grandi, è stato fondamentale, sono sempre stato uno curioso, attento, mi piace osservare, ero un po’ disorganizzato mentalmente, a quell’età non ero così compreso nella situazione, ero molto più napoletano che svizzero e lo sono ancora oggi, sono fiero del popolo e del nostro Paese”.

Sulla sua grande ammirazione per Totò e l’amicizia con la figlia: “Io ho la caramella che apparteneva a Totò, quella che si mette all’occhio e che mi ha regalato sua figlia Liliana De Curtis, con cui facevamo spesso delle performance dedicate al padre, e questa la dedico a mia madre, Mamma Giuseppina. Quella comicità viene sempre mandata in onda, poi ripresa da Troisi, una comicità folle, inaspettata, che ci scuote ancora oggi. Ieri sera vedevo ad esempio il Mostro di Benigni, film datato ma i grandi comici e attori non hanno tempo”.

SEBASTIANO SOMMA: “A TEATRO FACCIO DENUNCIA MA ANCHE RIDERE”

Sulle sue interpretazioni a teatro, incalzato dal co-conduttore Gigi Marzullo: “Mi piace denunciare a teatro ma anche far sorridere come ho fatto con Proietti, Albertazzi, dei grandi. Sarò a breve al Festival del cinema di Venezia, ci sarò per il mio ultimo film, Lupo Bianco, una storia reale ambientata durante la pandemia di covid, e anche con un cortometraggio diretto da Giancarlo Marinelli. Il film verrà trasmesso l’8 settembre ma non sarà in concorso. Il vaccino – ha aggiunto – può creare un’immunità generale poi ognuno deve fare la propria parte, dobbiamo fare attenzione”. Quindi Sebastiano Somma ha concluso la sua chiacchierata, come da copione, con una dedica: “La mia dedica? in questi giorni stiamo vedendo tanta violenza in Afghanistan. Il mio pensiero è andato a donne e bambine a tutti loro che stanno vivendo un momento così drammatico, facciamo qualcosa per loro”.

