Sebastiano Visintin: “Mia moglie con Sterpin? Credo che…”

Sebastiano Visintin non crede alle parole di Claudio Sterpin su una sua presunta relazione con Liliana Resinovich, scomparsa e morta ormai più di due anni fa. “Bisognerebbe vedere uno per uno i messaggi e cercare di capire. Quello che a me sconvolge, è il fatto che questo signore sta cercando e vuole dimostrare questa storia d’amore. Sta infangando Liliana. Secondo me è una grande caz*ata. Secondo me si è lasciata un po’ andare in questa amicizia” dichiara il marito a “Pomeriggio Cinque”.

Al momento della scomparsa di Liliana Resinovich, Sebastiano ha creduto ad un allontanamento volontario. “È quello che mi ha detto la polizia” spiega a “Pomeriggio Cinque”. “Ora aspettiamo ciò che ci dirà la dottoressa Cattaneo. Io sono tranquillo perché non ho niente a che fare con la morte di Liliana, né direttamente né indirettamente”. Visintin non lavorava quando la moglie è scomparsa ed è stata poi trovata morta in un bosco. Il marito di Liliana Resinovich, interrogato su come faccia a vivere e se fosse o meno preoccupato dopo la scomparsa della Resinovich, che portava lo stipendio a casa, spiega: “Non mi preoccupava questo, mi sono sempre arrangiato, come sto facendo anche ora”.

Morte Liliana Resinovich, Sebastiano Visintin: “Qualcuno ha qualcosa da nascondere”

Sebastiano, marito di Liliana Resinovich, spiega a “Pomeriggio Cinque”: “La famiglia mi è sempre stata ostile. Non volevano che ci sposassimo. Questo mi è sempre stato detto”. Parlando delle sue idee e dei suoi sospetti sulla morte della moglie, Sebastiano dice: “Credo che chi va in televisione a parlare abbia qualcosa da rispondere. Perché Gabriella, Salvo e Sterpin si trovavano nel bosco dove a 100 metri c’era il corpo di Liliana Resinovich, solo il giorno prima che venisse ritrovato il corpo? Secondo me loro sanno qualcosa, hanno qualcosa da nascondere”.