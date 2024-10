La misteriosa morte di Liliana Resinovich è stata fra i principali temi trattati ieri sera da Quarto Grado. Come al solito sono stati molti i documenti interessanti mandati in onda durante il programma, a cominciare dai messaggi che Claudio Sterpin e Liliana Resinovich si sono scambiati. Per Sebastiano Visentin non è mai esistita alcuna storia d’amore fra i due, ma di contro Claudio Sterpin racconta una realtà completamente diversa che sarebbe confermata anche da una memoria difensiva depositata dall’avvocato di Sergio Resinovich, alcuni messaggi fra Claudio e la donna mai emersi prima che confermerebbero la loro relazione. Nicodemo Gentile, l’avvocato della famiglia Resinovich, spiega: “Parla di intesa e di progetto ben definito”. Alcuni messaggi sono stati mostrati ieri sera proprio da Quarto Grado, risalenti al 2021, quindi un anno prima della scomparsa, messaggi scritti in codice e tradotti dalla memoria difensiva, ad esempio il numero 13 che significa “amore chiaro”.

Il 19 agosto del 2021 Lily, mentre si trova in vacanza in Grecia con Sebastiano, scrive a Claudio: “Buonanotte caro amore, spero di vederti di nuovo, io tengo duro caro amore”. Claudio risponde esprimendo la sua angoscia per la distanza: “Già mi manchi, sei lontana e aumenta il mio senso di angoscia, caro amore mio caro”. Nello scambio di messaggi, si legge anche: “Le lenzuola che abbiamo programmato di acquistare, caro amore, tu sei sempre con me”, scrive Claudio Sterpin, lenzuola che Lily aveva acquistato il 28 novembre e che l’amico speciale aveva mostrato sempre a Quarto Grado come prova del loro amore. Claudio non nasconde il trasporto verso Lily: “C’è la musica del tango, un vero spettacolo, quasi quello che sento per te quando tu sei sola caro amore mio”.

LILIANA RESINOVICH, I MESSAGGI CON CLAUDIO STERPIN: ECCO QUELLO CHE SI SCRIVEVANO

Ci sono anche messaggi mattutini che i due si scambiano, come ad esempio Liliana che scrive: “Vestiti che oggi fa freddo, e ora pioverà”. Ci sono poi riferimenti a Sebastiano già da febbraio 2021: “I due si scrivevano se il marito fosse in casa o meno per cercare di contattarsi”, aggiunge Nicodemo Gentile, l’avvocato. Sebastiano viene definito “L’omo” sia da Lily quanto Claudio nei loro messaggi.

E in questo scambio c’è un messaggio che secondo i consulenti di Lily ha un’importanza cruciale, quello scritto il giorno prima della scomparsa: “Ok, sono tenace, finirà amore mio caro”, le parole della donna a Claudio. Si riferiva alla fine del loro matrimonio? Per l’avvocato del fratello Sergio i messaggi della donna esprimono la sua determinazione nell’iniziare una nuova vita: “Demoliscono quanto sostenuto dalla procura, ovvero che Lily si era suicidata perchè stretta fra due uomini di forte personalità”.

LILIANA RESINOVICH, I MESSAGGI CON CLAUDIO STERPIN: COSA EMERGE

Liliana Resinovich sarebbe stata quindi determinata a lasciare il marito e a trasferirsi con Claudio Sterpin? E’ qui che si nasconde il segreto della morte di Lily? Si chiede Quarto Grado. Il talk ha sentito nuovamente Claudio Sterpin su questi messaggi, che ha confermato la tesi ribadita da sempre: i due si amavano e avevano programmato di andare a vivere insieme pochi giorni dopo la scomparsa di Liliana Resinovich.

L’amico speciale si è soffermato proprio sull’ultimo messaggio di Lily: “Stava tenendo duro da tempo, negli ultimi mesi, non si sentiva più la moglie di suo marito da molto tempo. L’omo? Vuol dire qualunque uomo, ma lo usavamo per rendere più criptato il messaggio. Lei aveva tutte le intenzioni di cambiare vita, ne avevamo parlato spesso e non era escluso che a quest’ora noi saremmo stati marito e moglie, io le avevo detto che ero in là con l’età, e lei guardandomi negli occhi mi aveva detto che anche con solo 6 mesi assieme a me avrebbe coronato il suo sogno”.

LILIANA RESINOVICH, I MESSAGGI CON CLAUDIO STERPIN: LA PAROLA DELLO STESSO AMICO

E ancora: “Il giorno 14 dicembre, lei è scomparsa, noi avevamo messo il giorno 16 o 17, quando scadeva l’anno della morte di mia moglie… maledetto il giorno che non l’abbiamo fatto prima. Lei diceva che doveva tenere duro perchè dovevano passare appunto quei due o tre giorni”. Claudio Sterpin ha proseguito: “Lei è una cometa”, e ancora: “Questi messaggi? Io credo che lei gli aveva già accennato qualcosa e non è da escludere perchè fra il 13 e il 14 dicembre, Sebastiano ha detto che Lily ha pianto tutta la notte, forse è sorta l’ultima baruffa fra loro”.

Ma cosa direbbe Claudio a Sebastiano? “Mi ha tacciato nei primi tempi di aver preso per i fondelli amici e parenti di Lily, raccontandogli una storia che non era vera. Sebastiano sta continuando a prendere per i fondelli l’Italia che gli crede e si ricrederanno tutti quando verrà fuori la verità che non può non emergere, non manca tanto poi il pallone scoppia“.