Sebastiano Visintin/ “Poesia di Liliana a Claudio Sterpin? Se l’è scritta da solo…”

Sebastiano Visintin, marito di Liliana Resinovich, la 63enne rinvenuta priva di vita il 5 gennaio 2022 in un’area boschiva di Trieste (dopo essere scomparsa dalla propria abitazione il 14 dicembre precedente, ndr), è intervenuto ai microfoni della trasmissione di Rete 4 “Quarto Grado”, condotta da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. In particolare, all’attenzione dell’uomo è stata portata, ancora una volta, la presunta relazione sentimentale che la moglie avrebbe avuto con Claudio Sterpin, il quale però non ha potuto mostrare le conversazioni WhatsApp con la vittima, poiché sostiene di averle cancellate (precisando però che gli inquirenti “le hanno già trovate”).

Thomas Bricca/ Il padre Paolo: "Sparati 3 proiettili, uno ha sfiorato un bambino"

Sterpin ha però fatto inquadrare alle telecamere del programma una poesia salvata sul suo computer, che, sostiene l’uomo, gli avrebbe inviato Liliana Resinovich nell’ottobre 2021. In un passaggio, essa recita: “Quando non mi vedrai, quando non ci sarò più, tu cercami, cercami nei tuoi ricordi e io ci sarò”. Una sorta di “premonizione”, secondo Claudio Sterpin, ma Sebastiano Visintin la pensa diversamente…

Patrizia Montorsi, madre Alice Neri/ "Gaaloul era ricercato, come passò frontiera?"

SEBASTIANO VISINTIN: “SE LILLY MI AVESSE DETTO DI AMARE CLAUDIO, IO L’AVREI LASCIATA LIBERA”

Nel prosieguo di “Quarto Grado”, Visintin ha tenuto a precisare che Liliana Resinovich e Claudio Sterpin in passato si sono frequentati, ma adesso “bisogna vedere se quelle cose se le è scritte lui! Io non ho le prove, ma dentro di me non riconosco Liliana in questa persona. Per me Claudio si è costruito qualcosa. Io incontro almeno 20-30 persone al giorno, che mi fermano e mi dicono che Sterpin è pazzo e si è montato la testa! Pensate Lilly che vita avrebbe fatto con Claudio, sul divano, col ferro da stiro pronto!”.

Alice Schembri, suicida dopo stupro/ L'ex fidanzato avrebbe ricattato altre ragazze

Sebastiano Visintin ha concluso il suo intervento televisivo dicendo: “Sterpin non ha avuto rispetto di Liliana, doveva tenersi per sé le cose che ha detto! Se a me Lilly avesse detto ‘Ho trovato una persona che amo e voglio starci assieme’, io avrei accettato per amore di Liliana. Io l’avrei lasciata libera”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA