Sebastien Haller all’Inter?/ Calciomercato: contatto con gli agenti, c’è gradimento

La stagione sta per entrare nel vivo, ma i top club pensano già al calciomercato estivo. L’Inter è in corsa per lo scudetto, ma la dirigenza nerazzurra è già attiva per rinforzare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi. L’attacco è il reparto che verrà ritoccato con più vigore e nelle ultime ore è spuntato un nome nuovo: parliamo di Sebastien Haller, centravanti di proprietà dell’Ajax.

Il classe 1994 di Ris-Orangis, arrivato ad Amsterdam nel gennaio 2021 per 22,5 milioni di euro, è uno degli attaccanti più ambiti a livello internazionale e l’Inter si è iscritta alla corsa. Come riporta La Gazzetta dello Sport, la dirigenza meneghina ha incontrato i rappresentanti di Sebastien Haller. Nessun incontro risolutivo, precisa la Rosea, ma è già stato sondato il terreno. L’Ajax chiede 35 milioni di euro, ma c’è di più: l’ex Utrecht ha confermato il gradimento nei confronti dei nerazzurri.

INTER, PISTA SEBASTIEN HALLER PER L’ATTACCO

Il futuro di Lautaro Martinez è tutto da scrivere e presto servirà un sostituto di Edin Dzeko, 35enne. L’Inter sta monitorando diversi profili e quello di Sebastien Haller stuzzica particolarmente, considerando la grande stagione del francese. Fin qui il 27enne ha siglato 32 reti in 33 partite tra Eredivisie, Champions League e coppa nazionale, battendo tutti i record in carriera. Un attaccante forte fisicamente, veloce e con un grande fiuto del gol, migliorato anche nelle grandi partite, suo storico tallone d’Achille: il bomber ha infatti realizzato ben 11 segnature in 8 partite giocate in Champions. Numeri incredibili. Sebastien Haller si aggiunge dunque all’elenco sul taccuino del diesse Piero Ausilio, che non perde di vista gli altri obiettivi per il reparto avanzato: parliamo di Gianluca Scamacca (Sassuolo), Giacomo Raspadori (Sassuolo) e Memphis Depay (Barcellona). Irrealizzabile, al momento, il sogno di un ritorno di Romelu Lukaku.

