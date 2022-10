Security/ Su Italia 1 il film con Antonio Banderas e Ben Kingsley

Security, film di Italia 1 diretto da Alain DesRochers

Gli appassionati del genere thriller-azione potranno seguire il film Security oggi, 5 ottobre 2022, a partire dalle ore 21.20 su Italia 1. Si tratta di un film prodotto negli Stati Uniti nel 2017 con la regia del canadese Alain DesRochers che ha lavorato anche allastesura del soggetto.

I principali interpreti sono Antonio Banderas, Ben Kingsley, Cung Le e Liam McIntyre. Alain Desrochers è noto anche per aver girato diversi spot pubblicitari in televisione e alcuni video nel modo della musica. Girato in maniera molto approssimativa ha attirato brutte recensioni da parte della critica anche se per il suo spirito goliardico è stato molto apprezzato dal pubblico.

Security, la trama del film

Leggiamo la trama di Security. Eduardo “Eddie” Deacon, ex-capitano in forza alla squadra dei reparti speciali, sta attraversando un periodo difficile della sua vita a causa delle sopraggiunte difficoltà economiche. Terminato il suo impegno lavorativo con l’ente governativo, Eduardo desidera una vita tranquilla ma non avendo un’adeguata preparazione, ha difficoltà a trovare un lavoro diverso d quello che ha sempre svolto.

Avendo moglie e figli, deve accettare qualunque proposta di lavoro e accetta un impiego come addetto alla sicurezza di un grande magazzino in periferia, una zona spesso vandalizzata da piccoli delinquenti. La cosa non è motivo di preoccupazione, spesso in passato si è trovato ad affrontare situazioni di pericolo molto più difficili.

Deacon non immagina nemmeno lontanamente che si troverà ancora una volta in una condizione difficile inerente alla sicurezza della nazione. Gli capita infatti di assistere all’attentato messo in atto da alcuni delinquenti che aggredisce una squadra di poliziotti che deve condurre una bambina di nome Jamie ( Katherine de la Rocha) in un luogo sicuro, trattandosi di una testimone essenziale per il processo di un boss della malavita. L’ex-agente è costretto ad intervenire per mettere in salvo la piccola che altrimenti sarebbe stata uccisa; nasconde la giovane testimone nel centro commerciale e la protegge dagli attacchi dei mercenari. Eddie agisce in maniera eroica, dimostrando di essere ancora in grado di garantire la sicurezza al suo governo e alla sua famiglia.

