Seduce mamma e figlio e li deruba di 20mila euro/ Truffa su WeChat è durata 5 anni

Una truffa sull’app cinese WeChat ha consentito a un uomo di ingannare una madre e un figlio e di sottrarre loro una cifra superiore a 20mila euro. Ma cosa è successo esattamente? A ricostruire lo scenario completo è stato il quotidiano orientale “Beijing Youth Daily”, secondo cui il malvivente, il cui cognome è Song e che è stato citato in giudizio, avrebbe dapprima sedotto la donna, incontrandola casualmente per strada nella provincia di Gansu, domandandole se fosse impegnata o se fosse single e riuscendo a convincerla a scambiarsi i numeri di telefono. Questo accadeva nella primavera del 2018.

"Giovani devono bere più alcool"/ Giappone, appello governo per aumentare vendite

I due, dopo essersi messaggiati su WeChat, hanno cominciato a frequentarsi come coppia e, a fine anno, Song ha conosciuto per la prima volta il figlio della sua fidanzata e ha pensato bene di estendere la truffa anche a lui, seducendolo su WeChat con un account fake femminile, appartenente a una donna che nella quotidianità semplicemente non esiste. Song, a quel punto, ha detto alla madre di essersi innamorato perdutamente di lei e le ha anche domandato 9mila euro per poter pagare i salari dei lavoratori della sua fattoria.

Uccide moglie la prima notte di nozze/ Corpo in valigia nel bosco: gambe spezzate

TRUFFA SU WECHAT AI DANNI DI MADRE E FIGLIO: UOMO CINESE DENUNCIATO ALLA POLIZIA

Come se non bastasse, Song, come dicevamo, ha allargato la truffa su WeChat anche al figlio della donna, sottraendogli circa 8mila euro, in quanto sarebbero serviti a questa presunta donna per “le spese mediche di un’amica e le spese ospedaliere per suo padre”.

“Il Messaggero” aggiunge che questa truffa è andata avanti per un lustro, ovvero per cinque anni, sino a quando la madre e il figlio non hanno capito di essere vittime di un piano ben congegnato e hanno deciso di raccontare il tutto alle forze dell’ordine. C’è un particolare, però, che ha destato curiosità e ha fatto “chiacchierare” non poco gli utenti sui social: il figlio ha dato soldi e portato avanti la relazione per anni con una ragazza che non aveva mai visto di persona…

Piloti s'addormentano in volo a 11mila metri/ Tragedia sfiorata: atterraggio mancato…

© RIPRODUZIONE RISERVATA