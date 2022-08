Totti, papà single a Sabaudia senza Ilary/ Bagno con amici e selfie con i fan. Intanto Noemi Bocchi…

Francesco Totti papà single a Sabaudia senza Ilary Blasi

Qualche giorno fa Francesco Totti è arrivato a Sabaudia e ha dato il cambio all’ex moglie Ilary Blasi. Nella loro villa al mare c’è ora l’ex calciatore che è stato successivamente avvistato in spiaggia assieme ai figli. A raccontarne i dettagli è il sito de il Messaggero (di Pipol Gossip invece video e foto in fondo all’articolo), raccontando come Totti sia sceso in spiaggia oggi intorno alle 11.30 “passando per una stradina che collega direttamente la sua villa alla spiaggia.”

È la prima estate da papà ‘single’ per Francesco Totti che sarebbe però legato a Noemi Bocchi, donna che avrebbe portato alla fine del matrimonio con Ilary Blasi. In spiaggia insieme a lui i due figli Isabel e Cristian, non c’era invece la secondogenita Chanel che sta trascorrendo qualche giornata di mare con le amiche.

E non c’era chiaramente al suo fianco la nuova fiamma Noemi, che è stata invece avvistata al Circeo. Francesco Totti, a Sabaudia, non si è tenuto in disparte, anzi: “Ha giocato e chiacchierato a pochi passi dalla riva con gli amici di sempre, ha messo la crema solare alla piccola Isabel, l’ha fatta giocare sul materassino, coccolata e protetta da una pallonata arrivata dalla riva.”, ha fatto sapere la fonte. Francesco, insomma, si gode uan normale giornata al mare con i figli e non disdegna i selfie con tifosi e ammiratori venuti in spiaggia solo per incontrarlo. Anzi: “Totti si è dimostrato disponibile con tutti, sorridente e mai scocciato nonostante il momento delicato che sta vivendo.”, si legge ancora. Un’estate che, dopo Sabaudia, proseguirà con qualche partita di padel con l’amico ed ex compagno di squadra Candela e una gita a Ponza in barca con l’amico Malagò.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pipol Gossip (@thepipol_gossip)













