SEGREGA IN AUTO EX COMPAGNA E FIGLIA/ Giugliano, donna in salvo grazie a WhatsApp

Ha tenuto segregate in auto l’ex compagna (picchiata a più riprese) e la figlia di due anni per 12 ore poi, dopo aver girato per la città senza una metà, un giovane di 27 anni è tornato a casa e lì ha violentato la donna. Questo, in estrema sintesi, quanto accaduto nelle ultime ore a Varcaturo, nel Napoletano, in quello che si configura come un vero e proprio dramma familiare. Una storia alla quale si aggiunge un velo di rabbia e di rimpianto, dal momento che l’uomo era stato già oggetto di un provvedimento da parte del giudice. Il Tribunale, come riportato dall’ANSA, aveva infatti disposto il divieto di avvicinamento dell’uomo nei confronti dell’ex compagna: non era infatti la prima volta che si rendeva protagonista di episodi di questo genere nei confronti della donna…

SEGREGA IN AUTO EX COMPAGNA E FIGLIA

Il 27enne che ha tenuto prigioniere per 12 ore l’ex compagna (picchiandola e violentandola) oltre che la figlia, entrambe segregate in auto, secondo quanto riportato dall’ANSA, è stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale, sequestro di persona e stalking. Rispetto a quanto accaduto a Varcaturo, nel Comune di Giugliano, Fanpage informa che l’uomo aveva seguito le 2 fino a Fuorigrotta. La donna è riuscita a liberarsi soltanto approfittando di un momento di distrazione del suo aguzzino, in preda ai fumi dell’alcol, inviando un messaggio d’aiuto tramite Whatsapp alla sorella, che ha immediatamente allertato le forze dell’ordine. Sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione di Varcaturo, che hanno trovato la donna piena di sangue e lividi, oltre che sensibilmente spaventata. Il 27enne, invece, disteso sul letto ubriaco, dopo le formalità di rito è stato tradotto in carcere a Poggioreale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA