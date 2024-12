Anticipazioni Segreti di famiglia, Ceylin scompare nel nulla: cosa l’è successo

Continuano gli intrighi e i misteri della dizi turca Yargi con Ceylin ed Ilgaz alla ricerca della verità sulla morte di Inci: chi l’ha uccisa e perché? Nel frattempo non mancheranno risvolti choc e spiazzanti tra intrighi e corruzione che porteranno tutti a sospettare di tutti. Al centro delle trame ci sono i due avvocati Ilgaz e Ceylin, profondamente diversi nella vita e nel lavoro che a piano a piano hanno trovato un punto di incontro fino ad instaurare una certa sintonia e complicità. Ma cosa succederà nelle prossime puntate?

Andando con ordine le anticipazioni Segreti di famiglia della prossima puntata, giovedì 12 dicembre 2024, svelano che Ceylin sarà in grave pericolo. La giovane si risveglierà in un bosco, sporca, ferita e con una pistola accanto. Non sembrerà ricordare nulla di dove si trova ne di quello che le è successo. Nel frattempo partiranno le indagini per capire dove si trovi. L’impossibilità di ricevere notizia farà sprofondare nell’angoscia non solo la madre dell’avvocata, unica superstite della famiglia dopo la morte di Inci e Zafer ma anche Ilgaz.

Segreti di famiglia anticipazioni puntata del 12 dicembre 2024: Ilgaz pronto a tutto per Ceylin

Le anticipazioni Segreti di famiglia svelano che Ceylin sembrerà essere scomparsa nel nulla insieme a Engin. Quest’ultimo, nel frattempo, dopo essere stato avvelenato in carcere e stato trasportato in ospedale ma riuscirà ad evadere. I procuratori Ilgaz e Pars dovranno riuscire a scoprire dove si sia diretto ed è per questo che con l’aiuto di Eren e di altri poliziotti, visioneranno le registrazione delle telecamere del parcheggio e controlleranno tutti i veicoli in entrata e in uscita. Inizierà così una corsa contro il tempo di Ilgaz per cercare Ceylin e sperare di ritrovarla viva il prima possibile.

La dizi turca di Canale5 dopo la buona accoglienza in estate è ritornata in onda nelle scorse settimane nel pomeriggio di Canale5. Gli ascolti non stati soddisfacenti e per questo si è deciso di spostarla in seconda serata dopo Endless Love. Questa settimana sono stati trasmessi due episodi, uno martedì ed uno questa sera, giovedì 5 dicembre, ma a partire dalla prossima settimana andrà in onda solo di giovedì in seconda serata, a partire dalle 23.40 circa, con un unico episodio.