Seguendo una stella/ Su Canale 5 il film con Bethany Joy Lenz

Seguendo una stella, film di Canale 5 diretto da Norma Bailey

Seguendo una stella andrà in onda oggi, lunedì 3 gennaio, su Canale 5 a partire dalle ore 14.45. Film del 2014, prodotto da Craig Anderson Productions, Beth Grossbard Productions, Lighthouse Pictures e diretto da Norma Bailey con la sceneggiatura di Wesley Bishop, Judd Parkin. Nel cast: Bethany Joy Lenz (nei panni della protagonista Christine), John Reardon (che interpreta Jason), Greyston Holt, Tasya Teles, Michael Hogan, Susan Hogan. Seguendo una stella è un film di genere drammatico con note sentimentali e da family comedy.

Seguendo una stella, la trama del film: niente da festeggiare

Ora passiamo alla trama di Seguendo una stella. Il Natale è alle porte ma Christine Eisley, una giovane mamma separata, non ha nulla da festeggiare, sta attraversando un brutto periodo. La donna ha perso il lavoro ed è stata sfrattata dall’appartamento in cui viveva, inoltre, viene citata in tribunale dall’ex marito che rivendica la custodia dei figli.

Christine si trasferisce così a Wilsonville, città natale del padre scomparso da tempo il cui unico ricordo che le rimane è un ciondolo a forma di stella, da lei considerato come un porta fortuna. Un giorno Christine si trova a salvare la vita ad una donna colpita improvvisamente da un infarto e, nella concitazione di quel momento, perde il medaglione cui è tanto affezionata.

Quando finalmente trova un nuovo lavoro in una panetteria, Christine comincia ad essere circondata da persone che le mostrano gentilezza, affetto e le danno tutto il sostegno di cui ha bisogno anche nell’affrontare la questione in tribunale con l’ex marito. Qui trova presto l’amore, si innamora di Jason, nipote della coppia che gestisce la panetteria. Intanto la donna soccorsa da Christine si riprende e chiede subito di colei che l’ha salvata. Christine avrà l’occasione inaspettata di scoprire un segreto che potrà dare una svolta alla sua vita e riuscirà a ritrovare la serenità, in tempo per festeggiare il Natale.

