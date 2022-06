Sei sorelle/ Anticipazioni puntata 1 giugno: Salvador bacia Diana, lo zio Ricardo…

Sei sorelle, anticipazioni puntata 1 giugno

Le anticipazioni della puntata di oggi, 1 giugno 2022, della soap opera “Sei sorelle” ci rivelano che Ricardo lo zio delle sorelle Silva è intenzionato a riprendersi il 50% delle quote della Tessile Silva. Si presenta di nuovo dalle sue nipoti perché vuole parlare con il fratello. Nonostante le ragazze gli dicono che è in viaggio d’affari in America, l’uomo non ci crede e pensa che il fratello voglia solo tenerlo lontano evitando di incontrarlo. Ma le sei sorelle non hanno nessuna intenzione di raccontare la verità e nemmeno di permettere al parente di mettere mano alla loro eredità. Un altro problema che dovranno affrontare è lo strano rapporto che c’è tra Salvador e Diana. La secondogenita non ha mai nascosto di avere delle antipatie nei riguardi del Montanair, al contrario di lui che invece è molto attratto dalla donna soprattutto quando è arrabbiata. Tra un battibecco e l’altro, Salvador bacia a tradimento Diana che risponde schiaffeggiandolo. Chissà se è l’inizio di un nuovo amore? Intanto gli operai della fabbrica non prendono lo stipendio da tempo e promuovono uno sciopero.

Sei sorelle, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera “Sei sorelle” con la morte di don Fernando Silva, la fabbrica di tessili sta avendo dei ritardi nella consegna degli ordini. Le sue figlie non sono in grado di gestire l’attività, oltretutto essendo donne non vengono prese in considerazione e nessuno vuole concludere gli affari con loro. Uno di questi è don Aurelio: un noto produttore di biliardi che ha bisogno di un tappeto verde per ricoprire i tavoli. All’appuntamento si presentano Adela e Diana, ma l’uomo dopo aver onorato la loro bellezza le invita a tornare a casa a occuparsi di lettura e ricamo. Adela è molto infastidita da questo comportamento ma è consapevole che sarà sempre così. In questo momento le sorelle Silva hanno bisogno di un uomo che possa condurre gli affari di famiglia per loro conto. Elisa suggerisce il nome di Salvador Montaner, ma Diana non è d’accordo, non ha una stima dell’uomo, soprattutto perché è un dongiovanni che racconta molte frottole pur di attirare l’attenzione su di sé. Alle altre sorelle poco importa se gli piace correre dietro alle donne, a loro serve un uomo che sappia risanare l’azienda e in questo momento non possono farsi sfuggire l’ordine di don Aurelio. L’unico a conoscere la verità sulla morte di don Fernando è il medico Cristobal Loygorri, futuro cognato di Blanca Silva. L’uomo ha assecondato la richiesta delle sorelle dicendo a tutti che il loro padre è vivo, ora viene a sapere che per nascondere la sua assenza, le Silva raccontano in giro che don Ferdinando è partito per un viaggio di affari in America, lasciando alle figlie l’incarico di occuparsi dell’azienda tessile durante la sua assenza.

Cristobal non è più intenzionato a nascondere la verità e a mentire alla sua famiglia, soprattutto al fratello che gli chiede sempre come sta suo suocero. Blanca cerca di dissuaderlo, chiedendogli di mantenere ancora il segreto, anche perché se sua madre venisse a sapere come stanno realmente le cose non permetterebbe al figlio Rodolfo di sposarla. Le sorelle devono affrontare un altro problema, lo zio Ricardo. L’uomo ha fatto causa al fratello Salvador Silva perché rivuole indietro le quote societarie della Tessili Silva. Salvador Montaner viene convocato dalle sei sorelle e Adela gli offre l’opportunità di prendere la direzione della fabbrica. L’uomo replica che non ha mai gestito un’azienda ma ha esperienza nel settore tessile, difatti ha attraversato per tre volte la Via della Seta, ma l’impresa è andata male e le navi sono affondate. Diana critica l’uomo che si riprende la scena dicendo di essere riuscito a farsi pagare i danni dall’assicurazione e con i soldi incassati ha acquistato altre due navi. Montaner già conosce don Aurelio. racconta alle sorelle che la prima volta si sono incontrati su un tavolo da gioco, hanno disputato una partita a poker e lui ha vinto. In realtà non è andata proprio così e quando il Montaner si trova faccia a faccia con don Aurelio gli chiede se vuole concedergli la rivincita. Salvator punta tutti i soldi che ha vinto fino a quel momento, don Aurelio non riesce a coprire la somma. L’uomo gli fa una proposta: se lui perde gli darà i suoi soldi e andrà via, ma se dovesse vincere don Aurelio dovrà firmare il contratto con la Tessile Silva per la fornitura del tessuto verde per foderare i tavoli da biliardo. Don Aurelio accetta e perde la partita. Salvador Montaner si presenta dalle sei sorelle con una bottiglia di champagne per festeggiare. Le ragazze sono felici, ma un imprevisto mette fine alla loro gioia: don Aurelio è disposto a fare l’ordine ma al momento della firma del contratto vuole accanto a sé don Ferdinando. Come faranno le sei sorelle, visto che il loro padre è morto e non potrà essere presente al momento della firma?

